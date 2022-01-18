Скандал в киевском ресторане: заведение извинилось за выбитые зубы, а за оскорбленного ребенка – нет

Друзья владельца ресторана забрасывают пострадавших женщин негативными комментариями в соцсетях.
В киевском ресторане попросили прощения у пострадавших женщин, одна из которых выбила себе несколько передних зубов, поскользнувшись на скользком полу в заведении.
Об этом написала на своей странице в Facebook Юлия Чудновец, подруга которой получила травму после похода в столичное заведение.
Но за то, что довели ребенка Юлии до слез, в ресторане извиняться не стали, а вместо этого еще больше возмутились.
"Звонили из ресторана. Извинились и добавили, что моя малышка не должна была закидывать ноги на стул. Еще и фотку с камеры прислали, как она лежит... Напоминаю, пост был про скользкий пол", – написала Юлия.
Женщина также сообщила, что уже второй день друзья владельца ресторана пишут ей негативные комментарии в соцсетях. Кроме этого, по словам Чудновец, представители ресторана вместо нормальных извинений пишут под ее публикацией в соцсети "свою ложную позицию".
"Иногда достаточно просто человеческого извинения. Девушка, которая сломала зубы, может сама купить этот ресторан. Компенсация и, тем более, десерт ей точно не нужны. А вот немного человечности господину Мирали и его персоналу не помешает", – добавила женщина.
Женщина потеряла передние зубы после посещения ресторана
Инцидент произошел в одном из заведений Киева. На входе в ресторан был скользкий пол, и одна из посетительниц чудом не упала, успев схватиться за руку своей маленькой дочки. Однако, когда две подруги с ребенком покидали заведение, вторая женщина поскользнулась, упала и выбила себе три передних зуба.
Еще во время пребывания в заведении, по словам посетительницы, персонал довел до слез ее дочь. Девочка хотела передохнуть, сдвинула два стула вместе и легла на них. Тогда к ней подошла официантка и попросила сесть ровно и не лежать. Обиженный ребенок послушался, но когда официантка ушла – расплакался.
Во время этих событий в заведении персонал не извинялся у посетителей, и только потом попросил прощения по телефону.
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