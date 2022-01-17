Выбитые зубы и напуганный ребенок: в Киеве поход в ресторан для компании закончился травмами

В Киеве поход в ресторан для компании закончился выбитыми зубами / Pixabay

В Киеве поход в дорогой ресторан для двух подруг, одна из которых была с маленькой дочкой, закончился травмами.

Одна из женщин из-за скользкого пола упала и выбила себе три передних зуба. Об этом в Facebook рассказала ее подруга Юлия Чудновец.

По словам женщины, в тот день на улице было мокро. Еще при входе в заведение она сама едва не упала и смогла удержаться на ногах лишь благодаря тому, что успела схватиться за руку своей маленькой дочери.

"Потом я повторила свое танцевальное па еще раз. А подружка решила "гульнуть по полной" и упала, сломав три передних зуба. "Нам очень важна ваша обратная реакция, спасибо, что сказали", – ответили нам в заведении", – пишет Чудновец.

По ее словам, в ресторане даже не предложили десерт в качестве компенсации инцидента.

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Женщины с ребенком всё таки остались в заведении. В какой-то момент девочка устала и сдвинула два стула, чтобы полежать. После этого сразу подошла официантка и попросила, чтобы ребенка усадили на одном стуле.

"Я ответила, что она так лежала в лучших ресторанах мира, где ей приносили подушку и плед, и ни разу не просили сесть ровно, потому что она ребенок. На это официантка решила поговорить напрямую с малой. Аля села ровно, а когда ушла официантка – расплакалась", – пишет посетительница заведения.

Женщина утверждает, что даже после этого не планировала писать отрицательный отзыв. Но позже ей позвонили из ресторана, чтобы пригласить на ужин.

"Это извинение?", – спросила я. "Какое извинение? Нет! Просто вы были у нас недавно, и мы хотим пригласить вас еще раз!", – отмечает посетительница.

Женщина отмечает, что в ресторане нужно переложить плитку, пока еще кто-то не пострадал. Ведь для ресторанов есть определенные требования для покрытия пола. Она подчеркнула, что если бы на ее месте был адвокат, "это закончилось бы иском, а не постом".

Напомним, в одном из отелей в Карпатах работники заведения избили туристов, сделавших замечание о безвкусном омлете на завтрак. Туристы приехали на отдых из Киева, за проживание в гостинице и завтраки компания из 8 человек заплатила 80 тысяч гривен.

Ранее в Киеве владелец известного ресторана обматерил посетительницу, который не понравилось блюдо. Женщина написала отрицательный отзыв о ресторане после его посещения. На публикацию откликнулся владелец заведения – он грубо ответил женщине в комментариях, используя бранные слова, и попросил ее не занимать места в ресторане, если ей не нравятся блюда.

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