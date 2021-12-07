Цены взлетят на 50%: украинцев напугали рекордными чеками в ресторанах и кафе

Рестораны и кафе к весне резко поднимут цены.
Заведения общественного питания в Украине резко поднимут цены. Уже к весне 2022 года рестораны будут повышать цены каждый месяц на 10-20%, а в кафе и доступных общепитах ценники вырастут на 50%.
Как пишет ubr.ua, такое мнение высказала соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины, директор компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова.
Причина повышения цен в кафе и ресторанах
Как говорит эксперт, главными причинами такого галопирующего повышения цен в общепитах - выросшие за год вдвое зарплаты обслуживающего персонала, а также стремительно дорожающую коммуналку, особенно электричество. Все это по силам выдержать разве что дорогим ресторанам.
"Платить аренду, налоги, акцизы, эквайринг смогут только дорогие рестораны. А недорогие – куда деваться – будут повышать цены. Потому что просто нечем будет оплачивать расходы, которые все растут и растут", – говорит Насонова.
Как итог, добавляет она, ресторанный рынок может откинуть до уровня 2000-х годов, когда заведений мало, но все они забиты. И чтобы пойти в ресторан или кафе, нужно будет "копить целый месяц".
"Станет меньше всех ресторанов, но особенно недорогих. Будут забиты оставшиеся заведения. Те, кто переживет зиму", – резюмировала соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины.
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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.
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