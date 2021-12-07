В Украине "взвинтят" цены на любимый фрукт

За последние три месяца транспортировка бананов подорожала на 40%.
Цены на продукты в Украине продолжают расти. Эксперты прогнозируют резкий скачен цен на бананы.
Как пишет biz.today.ua, в начале декабря закупочная стоимость бананов составила 430-450 грн/ящик, но чтобы импортеры могли работать хотя бы в ноль, она должна быть не менее 480-490 грн/ящик. В Украину привозят бананы, обычно, сорта кавендиш.
В чем причина подорожания бананов
Проблема в том, что 2021 году урожай бананов не такой большой, как в предыдущие годы, а значит, подорожание не за горами.
Этот сорт бананов наиболее склонен к быстро распространяющемуся по плантациям грибку - производители борются с грибками и выводят новые сорта, более устойчивые к поражению.
Еще одна существенная проблема, которая повлияет на повышение цен на бананы – это логистика.
Из-за эпидемии коронавируса транспортные компании не стали закупать дополнительное оборудование, расширять парк пароходов или контейнеров, а просто начали поднимать расценки по повышенному спросу.
Сколько будут стоить бананы
За последние три месяца транспортировка бананов подорожала на 40% - за все время цены на бананы оставались стабильными, но подорожания не избежать.
Импортеры работают в минус: они не повышают цены, чтобы не снизился спрос на продукт, но уже после Нового года бананы в Украине начнут дорожать.
Цены на бананы вырастут примерно на 30-40 гривен за ящик (19 кг).
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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.
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