В Украине "взвинтят" цены на любимый фрукт

Цены на бананы в Украине / pixabay

Цены на продукты в Украине продолжают расти. Эксперты прогнозируют резкий скачен цен на бананы.

Как пишет biz.today.ua, в начале декабря закупочная стоимость бананов составила 430-450 грн/ящик, но чтобы импортеры могли работать хотя бы в ноль, она должна быть не менее 480-490 грн/ящик. В Украину привозят бананы, обычно, сорта кавендиш.

В чем причина подорожания бананов

Проблема в том, что 2021 году урожай бананов не такой большой, как в предыдущие годы, а значит, подорожание не за горами.

Этот сорт бананов наиболее склонен к быстро распространяющемуся по плантациям грибку - производители борются с грибками и выводят новые сорта, более устойчивые к поражению.

Еще одна существенная проблема, которая повлияет на повышение цен на бананы – это логистика.

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Из-за эпидемии коронавируса транспортные компании не стали закупать дополнительное оборудование, расширять парк пароходов или контейнеров, а просто начали поднимать расценки по повышенному спросу.

Сколько будут стоить бананы

За последние три месяца транспортировка бананов подорожала на 40% - за все время цены на бананы оставались стабильными, но подорожания не избежать.

Импортеры работают в минус: они не повышают цены, чтобы не снизился спрос на продукт, но уже после Нового года бананы в Украине начнут дорожать.

Цены на бананы вырастут примерно на 30-40 гривен за ящик (19 кг).

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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