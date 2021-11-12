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Цены взлетят до 50%: какие продукты питания подорожают до конца ноября

12 ноября 2021, 22:55

Цены на хлеб за год выросли в среднем на 18%, а торты и пирожные стали дороже на 80%.

Магазин, продукты
Цены на продукты в Украине / ua.depositphotos.com

В Украине в 2021 году каждый месяц растут цены на продукты питания. По прогнозам экспертов, до конца ноября в магазинах снова перепишут ценники.

В связи с подорожанием энергоносителей, цены на все продукты потребления вырастут на 15% - 50%.

Отмечается, что цены на хлеб за год выросли в среднем на 18%, а торты и пирожные стали дороже на 80%.

Это произошло потому, что на всех этапах производства - от изготовления муки до изготовления конечной продукции используется электричество.

Из-за подорожания энергоресурсов было произведено меньше кормов для животных и домашней птицы.

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Это привело к сокращению поголовья. Соответственно взлетели цены на яйца и мясо.

В течение года свинина подорожала на 4%, курятина — на 6%, говядина — на 12%. Яйца стали дороже на 8%.

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Цены на овощи, которые выращивают в теплицах, также росли с ростом энергоресурсов. Предположительно, перед Новым годом, учитывая спрос, рост цен, вероятно, ускорится.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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