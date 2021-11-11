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Цена на важный для украинцев продукт резко взлетят

11 ноября 2021, 20:29

Украинские фермеры активно продают остатки урожая картофеля, который нельзя долго хранить.

картошка
Цены на картошку в Украине / pixabay

В Украине цены на картошку в ноябре могут взлететь. В частности, сейчас цена продукта пока не стабильна.

По словам директора семенной компании Агрико Украина Николая Гордийчука, из-за жаркой погоды в стране будут продавать много мелких и нетоварных клубней, пишет Agrotrend.

Кроме того, он отметил, что цена стабилизируется только в ноябре.

Также специалист добавил, что на севере Украины, где выращивались среднепоздние и поздние сорта, долго стояла жара и не было осадков. В то же время на западе ситуация лучше, но в остальных областях пока "картина выглядит печально".

"По ранним сортам, которые любят выращивать на юге, своя специфика сезона. Юг до сих пор щедро поливает дождями, поэтому здесь на посевах картофеля были проблемы с болезнями. Много пораженных картофелей, грибных болезней и бактериозов", – сказал Гордийчук.

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По его словам, украинские фермеры активно продают остатки урожая картофеля, который нельзя долго хранить. Именно это привело к резкому снижению цен на картошку.

Когда эти запасы будут распроданы, цены вновь поползут вверх. Картофель в Украине может подорожать уже в ноябре, когда начнутся заморозки.

Эксперты также отмечают, что низкие цены на картофель в Украине могут привести к тому, что оптовики будут скупать крупные партии продукции и отправлять в Россию через Беларусь. На внутреннем рынке в РФ картофель стоит дороже в 2,5 раза, чем в Украине. Это тоже может спровоцировать скачок цен на картофель для украинских потребителей.

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За последнюю неделю октября 2021 года картошка в Украине подешевела на 17%.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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