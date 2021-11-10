Цены на мед в Украине взлетели до максимальной стоимости

Цены на мед в Украине / pixabay

Цены на мед в Украине в 2021 году за последние несколько лет взлетели до максимума. В частности, для производителей стоимость составляет до 60 гривен за килограмм.

По словам эксперта Вадима Паньковского, причиной роста цены являются действия посредников в заготовке продукта.

Кроме того, был период, когда цена на мед для производителей составляла почти 2,2 доллара за килограмм. В частности, это произошло из-за неадекватного поведения посредников в заготовке. А в прошлом году им удалось получить комиссию за свою работу – по 10 гривен за килограмм.

Также прошлогодний сезон закончился в ноль в связи с высокими ценами на мед. Поэтому, продукция, которую пасечники собирали последние 3 – 4 года, была реализована вся.

Отмечается, что в этом году неплохим был урожай меда из акации и неурожай меда из липы.

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Мед используют как общеукрепляющее, тонизирующее, восстановительное силы средство. Его применяют для лечения ран и ожогов, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек, печени желчных путей, желудочно-кишечного тракта.

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Оптимально употреблять ежедневно мед по 4 чайные ложки. Самые распространенные во время простуды - это липовый и цветочный меды. Мед восстанавливает здоровье, и выводит слизь из дыхательных путей. При заболеваниях органов дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, при малокровии полезен гречневый мед.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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