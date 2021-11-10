Более 180 гривен за кг: в Украине взлетели цены на самый популярный продукт украинцев

Цены на сало в Украине / goodfon.ru

В Украине цены на сало достигли рекордной отметки. По состоянию на 10 ноября стоимость сала составляет 186,41 грн/кг. Это на 40 гривен дороже, чем в августе.

По данным экспертов, нынешняя цена сала является самой высокой за последние годы. Заметный скачок в цене на сало зафиксировали еще в октябре. Тогда оно подорожало на 13%, а уже в ноябре цена выросла еще на 11%.

В то же время стоимость домашнего сала растет не такими темпами - 134,5 грн/кг.

Средняя цена на домашнее сало в супермаркетах составляет 134 гривны, соленого сала – 183,45 гривен за килограмм.

Аналитики считают, что на такой рост повлияло снижение цен на свиней убойных кондиций.

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Эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно рассказала, что в Украине в домохозяйствах очень много поголовье было вырезано из-за неприбыльности такого вида бизнеса.

Причины подорожания сала в Украине

рост себестоимости выращивания свиней,

повышение цен на зерновые для их корма,

высокие тарифы на электроэнергию и газ,

подорожание перевозки,

дешевый импорт из Европы.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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