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Украинцам взвинтят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

10 ноября 2021, 08:58

В соответствии с обязательствами Украины перед ЕС, Киев постепенно двигаться к повышению акциза.

сигареты
В Украине вырастут цены на сигареты / Reuters

В ближейшее время в Украине стоит ожидать повышения цен на сигареты. Стоимость ха пачку существенно возрастет.

Ожидается, что минимальная стоимость пачки вырастет минимум до 50 гривен, говорится в материале Obozrevatel.

Повышение цен на сигареты: в чем причина

Отмечается, что минимальный акциз в ЕС составляет не менее 90 евро. В соответствии с обязательствами Украины перед ЕС, Киев постепенно двигаться к этой отметке.

Вместе с тем Евросоюзу это выгодно тем, что таким образом может снизиться уровень контрабанды сигарет, которые нелегально везут из Украины. Это происходит через точки беспошлинной торговли в аэропортах и пунктах пропуска на границе.

Сигареты оформляют на ничего не подозревающих пассажиров, затем продавая внутри страны. Акциз при вывозе их из страны не платится, на сигареты могут сделать скидку, поэтому продавцы зарабатывают на этом большие деньги.

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Ранее Главред писал о том, что за последний год доля нелегальных сигарет на украинском рынке выросла более чем вдвое – с 3,3 до 7,2 млрд. сигарет. Потери государственного бюджета из-за недополученных налогов и акцизов оцениваются в 13,2 млрд. Таковы результаты исследования Kantar Украина.

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