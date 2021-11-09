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От мяса и молочки до гречки и масла: в Украине рекордно растут цены на продукты

9 ноября 2021, 14:55
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Эксперты прогнозируют: в Украине вырастут цены на все продукты — от 15% до 50%.

супермаркет, продукты, магазин
В Украине дорожают продукты питания / УНИАН

В связи с ростом стоимости природного газа для промышленности в 5-6 раз, а также тарифов на электроэнергию, в Украине растут цены на многие продукты питания.

Как сообщают Факты ICTV, в Федерации работодателей прогнозируют: вырастут цены на все продукты потребления — от 15% до 50%. А некоторые категории товаров, возможно, и в несколько раз.

От мяса до овощей: что подскочит в цене

Отмечается, что по сравнению с этим же периодом прошлого года, свинина и говядина подорожали на 16%, курятина на 27%, яйца на 23%.

Ценовые рекорды в течение года, конечно, били масло и сахар. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, только за год сахар поднялся на 40%, масло — на 58%. И к Новому году цены снова вырастут.

Хлеб, который уже сейчас стоит под 20 грн за буханку, поднимется на 10-20%. Потому что 90% предприятий пекут на газовом оборудовании.

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Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что до конца года морковь, лук, свекла добавят в стоимости +10%.

В материале говорится, что точно вырастет в цене мясо, подорожают корма для животных. Потому что предприятия сушат комбикорма на газу. На молочку только за осень цены прыгнули на 10%, и могут вырасти еще примерно на столько же.

Резкий рост цен на масло и гречку

Как пишет Agronews, за последние месяцы цены на подсолнечное масло в магазинах подскочили на 4% до 66,65 грн за бутылку. Причем прогнозируется, что повышение цен в ноябре произойдет еще на 2-3%.

В перерасчете, после подорожания за литр продукта украинцы заплатят уже около 75 грн. "Премиальное" масло в стекле обойдется и в 100 грн за 0,5 л.

Ожидать, что розничная цена на сахар по крайней мере сохранится на уровне нынешних около 30 гривен, эксперты не советуют. Эта цена ниже даже актуальной себестоимости производства, и уже в ближайшее время ее пересмотрят в сторону увеличения, — пишет Бизнес UA.

По словам исполнительного директора Международной ассоциации гречки Сергея Громового, до конца этого года гречка с нынешних 50 гривен за килограмм может подорожать до 60 — 65 грн.

Стремительно прибавляет в цене и рис. На начало ноября продавцы предлагают выложить за килограмм недорогих видов этой крупы 35 — 45 гривен. На стоимости сказывается подорожание энергоносителей и логистики.

Читайте такжеВ Украине резко взлетели цены на продукты: стало известно о рекордном подорожании

Напомним, ранее сообщалось о том, что, цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.

В сентябре в годовом выражении цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%.

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