"Золотая" гречка: цены на крупы в Украине бьют рекорды

Цены на продукты в Украине / УНИАН

Цены на крупы в Украине ячневую, гречневую и манную в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 15,25%, 13,65% и 7,23%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, согласно опубликованным данным, если в декабре прошлого года крупа ячневая в среднем стоила 12,98 грн за килограмм, то в сентябре 2021 года ее цена составила 14,96 грн за килограмм (подорожала с начала года на 15,25%).

В декабре прошлого года крупа гречневая в среднем стоила 37,43 грн за килограмм, а в сентябре 2021 года ее цена составляла от 42,54 грн за килограмм (выросла с начала года на 13,65%).

В декабре прошлого года крупа манная в среднем стоила 15,91 грн за килограмм, а в сентябре – 17,06 грн за килограмм (подорожала на 7,23%).

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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