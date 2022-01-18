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Мама завела новую семью, а ребенок бродил голодный: что известно о смерти 11-летнего Максима из Запорожья

18 января 2022, 09:04

Максим исчез в конце августа прошлого года. 17 января тело нашли на территории одного из домовладений в десяти километрах от Акимовки, в который жил ребенок.

Максим Самофалов
Максим Самофалов был убит

11-летнего Максима Самофалова, который исчез в конце августа 2021 года и спустя почти пять месяцев был найден мертвым в Акимовке Мелитопольского района, две недели держали в подвале двое мужчин, потом убили, а тело спрятали под слоем бетона.

Информация об исчезновении Максима появилась в сети 2 сентября 2021 года. Однако пропал мальчик еще в конце августа, пишет Obozrevatel. По данным издания, мать мальчика заявила полиции, что три дня "искала его сама". Женщина утверждает, что 29 августа ребенок вышел от бабушки и исчез. Но на самом деле это произошло еще раньше – 26-го числа. Женщина надеялась, что он вернется, так как ранее ребенок не раз убегал.

Что известно о семье погибшего мальчика

В поле зрения полиции семья Максима попала еще в 2020 году. Начальник службы по делам детей Акимовского сельсовета Наталия Кузнецова рассказала, что семья была "на контроле". Мальчик мог не ночевать дома, бродяжничал. В июле правоохранители заметили ребенка на автовокзале. Максим объяснил, что хотел съездить к морю, но опоздал на маршрутку. Два раза полицейские списывали материалы дела, а два раза составляли админпротоколы.

Мать и отец Максима были в разводе. У него был старший брат - 16-летний парень был осужден за кражу и приговорен к году лишения свободы.

Местные жители говорят, что на самом деле Максим жил не с матерью, которая находится в декретном отпуске с младшим ребенком, а с бабушкой.

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"Его мама Елена завела новую семью, а ее муж был не рад Максиму, не хотел, чтобы тот с ними жил. Мальчик очень хороший, добрый и ласковый, ему была нужна материнская любовь и внимание, но мать выбрала "личную жизнь", – рассказала жительница Акимовки.

На заседании исполкома вынесли решение об устройстве Максима в школу-интернат на 2021/22 учебный год.

Председатель Всеукраинского Содружества поиска пропавших детей Александр Куренной рассказал Новини.LIVE, что сначала надеялись, что ребенок где-то спрятался от матери.

"Люди говорили, что Максим бродил по Акимовке, голодный был. Одни говорили, что у мамы есть проблемы с алкоголем, другие, что нет. Лично я ее пьяной не видел. Но когда мы приезжали, она почему-то спряталась. Обычно с родителями не так. Папа искал и невестка его – сестра брата. Постоянно со мной на связи, она переживала больше всех", - уточнил Куренной.

Тело Максима закопали и залили бетоном

16 января сотрудники криминальной полиции, которые почти пять месяцев расследовали исчезновение ребенка, получили оперативную информацию и приехали в соседнее село Радивоновка, которое расположено в десяти километрах от Акимовки, где жил Максим Самофалов. Тут, на территории одного из домовладений во время обыска и нашли тело ребенка.

"Убийцы закопали тело на два метра под землей, а затем залили пол подвала бетоном, чтобы "замести следы", – пишет издание.

По словам собеседника, в самом доме зарегистрирован один из подозреваемых в убийстве.

По информации полиции Запорожской области, 11-летнего мальчика две недели после похищения держали в этом подвале, но мотивы похищения пока не озвучивают. Также пока нет данных о результатах судебно-медицинской экспертизы.

Что известно о подозреваемых в убийстве

Как сообщал Главред, вечером 17 января стало известно о задержании двух подозреваемых в убийстве 11-летнего Максима Самофалова. Спецназ КОРД "взял" их в Запорожье. Один из задержанных – 25-летний житель Радивоновки Валерий К. Ранее был судим за кражу с проникновением в жилье.

Зедержанный 25-летний житель Радивоновки Валерий К. / Фото obozrevatel.com

Второй – 45-летний Геннадий В., житель Акимовки. Имел две судимости – за хулиганство с применением оружия и за изнасилование. Мужчина девять лет провел в тюрьме. Им уже объявили о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека (ч.3 ст. 146), а также в умышленном убийстве малолетнего ребенка (ч.2, 3, 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Преступникам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщал Главред, в декабре в Харькове на улице Академика Павлова 132-В 36-летняя мать убила малыша и прыгнула в окно из 4 этажа. Женщина задушила своего сына.

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