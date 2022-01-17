Убили и закопали в погребе: поиски 11-летнего ребенка закончились трагедией под Запорожьем

11-летнего Максима Самофалова наши мертвым / ria-m.tv

В Запорожской области нашли тело 11-летнего Максима Самофалова, пропавшего 5 месяцев назад. По предварительной информации, его убили.

Мальчика обнаружили вблизи поселка Акимовка, сообщили в полиции области.

"Труп мальчика 2010 года рождения, разыскиваемого, как пропавшего без вести, обнаружен закопанным в погребе на территории частного дома. В совершении тяжкого преступления обоснованно подозреваются двое ранее судимых мужчин. Полицией проводятся безотлагательные мероприятия по их задержанию", - говорится в сообщении.

Мальчика разыскивали с августа прошлого года

Во время проведения следственно-розыскные мер, тело Максима нашли в погребе частного дома.

"Место происшествия осмотрено следственно-оперативной группой отдела полиции №1 Мелитопольского районного управления. Тело направлено в морг для установления причин смерти", - говорится в сообщении.

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Личности подозреваемых установлены

По собранным материалам, следствием открыто уголовные производства по признакам особо тяжких преступлений, определенных в ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 "Умышленное убийство" и ч.3 ст.146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеПридушила и вынесла на мороз: мать пыталась убить двух детей, потому что "не видела их будущего""Работниками криминальной полиции установлены лица двух ранее судимых мужчин 1976 и 1996 годов рождения, причастных к совершению этих преступлений. Старший из них 9 лет находился за решеткой за совершение тяжких преступлений. Оперативниками установлено, что они совершили похищение мальчика в конце августа 2021 года, удерживали в подвале в течение двух недель, а затем убили", - рассказали в полиции.

В настоящее время полицейские принимают неотложные меры по установлению местонахождение и задержанию преступников.

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