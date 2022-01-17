Резонансное убийство: в Днепре похоронят погибшего почти 6 лет назад водителя BlaBlaCar

Тарса Позняков / pravda.com.ua

В Днепре пройдут похороны Тараса Познякова, который был убит по дороге из Киева во Львов в 2016 году, везя попутчиков, которых он нашел через систему BlaBlaCar.

Как сообщила мать погибшего Ольга Король, правоохранители завершили все необходимые экспертизы по этому делу.

По ее словам, теперь ничто не мешает предать земле тело погибшего почти шесть лет назал.

"Завершены необходимые экспертизы и мы можем забрать нашего сынишку. Сообщаем, что отпевание состоится 20 января в Свято-Михайловском соборе, Варваринском приделе в 13.00", – написала Ольга Король.

Она добавила, что похороны пройдут в Днепре 21 января.

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Ранее сообщалось о том, что Служба безопасности Украины нашла тело водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова, которого убили в 2016 году.

По данным спикера СБУ Артема Дехтяренко, тело обнаружили вблизи трассы "Житомир – Киев".

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