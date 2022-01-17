Убийство мальчика-сироты: в Запорожье задержаны два рецидивиста

Задержаны подозреваемые в убийстве мальчика в Запорожье / ТСН

В Запорожской области копы задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 11-летнего мальчика Максима Самофалова, сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

17 января правоохранители установили местонахождение преступников и задержали их совместно с бойцами спецподразделения КОРД в одной из квартир города Запорожья.

Подозреваемыми в убийстве ребенка были два рецидивиста 45 и 25 лет.

"В настоящее время обоим фигурантам по согласованию с Запорожской областной прокуратурой сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 115 и ч. 3 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Убийство мальчика

Ранее Главред писал о том, что в Запорожской области нашли тело 11-летнего Максима Самофалова, пропавшего 5 месяцев назад. По предварительной информации, его убили.

Мальчика обнаружили вблизи поселка Акимовка..

"Труп мальчика 2010 года рождения, разыскиваемого, как пропавшего без вести, обнаружен закопанным в погребе на территории частного дома. В совершении тяжкого преступления обоснованно подозреваются двое ранее судимых мужчин. Полицией проводятся безотлагательные мероприятия по их задержанию", - говорится в сообщении.

Мальчика разыскивали с августа прошлого года

Во время проведения следственно-розыскные мер, тело Максима нашли в погребе частного дома.

"Место происшествия осмотрено следственно-оперативной группой отдела полиции №1 Мелитопольского районного управления. Тело направлено в морг для установления причин смерти", - говорится в сообщении.

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