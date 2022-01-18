Оставила ребенка в горах мусора: в Запорожье умер младенец, которого мать бросила в гостях

В Запорожье умер младенец, которого мать бросила в гостях/ Национальная полиция

В Запорожье 29-летняя женщина бросила своего грудного ребенка − четырехмесячную дочь – в доме у своего знакомого в антисанитарных условиях. Как сообщает пресс-служба Главка Национальной полиции по Запорожской области, девочку нормально не кормили и в результате она скончалась.

Как говорят копы, в понедельник, 17 января, женщина, которая в 2021 году привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков, оставила свою дочь на 36-летнего знакомого.

Мужчина через некоторое время вызвал бригаду скорой помощи, когда увидел, что девочка чувствует себя плохо. Медики повезли ребенка в больницу, но по пути туда девочка умерла.

Согласно законодательству, врачи сообщили об этом инцидента в полицию. Ее сотрудники немедленно посетили квартиру мужчины, в которой девочка провела последние часы своей жизни.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 166 УК Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в поезде Киев-Ужгород, в ночь на 25 июля родился ребенок. Женщину уже вместе с новорожденным мальчиком сняли с поезда в Тернополе и отправили в больницу. О резонансном событии рассказали тернополяне, ехавшие на этом поезде.

Роды состоялись примерно в час ночи на 25 июля. Проводник заранее сообщил диспетчерам о том, что в вагоне поезда едет беременная женщина, которая неважно себя чувствует. На вокзал была вызвана машина скорой помощи.