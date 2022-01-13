Во Львове ребенок год пролежал в коме и очнулся на Рождество

Во Львове ребенок год пролежал в коме и пришел в себя на Рождество / ua.depositphotos.com

Во Львове шестилетний ребенок целый год пролежал в больнице в состоянии комы. Но на Рождество 2022 года мальчуган внезапно пришел в себя. Об этом сообщает портал Depo.

Как говорил руководитель Центра нейрохирургии и неврологии Андрей Токарский, в 2021 году с шестилетним мальчиком произошел трагический эпизод. На Рождество ребенок катался на санках и в какой-то момент он потерял равновесие и влетел в дерево. Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.

"И вы только представьте! В тот же самый день, на Рождество, через год он пришел в себя. Как будто вчера уснул, а сегодня проснулся. Тут даже неверующие скажут – настоящее чудо!" – рассказал Токарский.

Медик признался, что вера порой реально творит чудеса. Ведь родители мальчика ни секунды не сомневались, что сын выйдет из комы.

"У меня на руках умирало много людей. Я работаю в своей сфере более 40 лет и видел немало чудес. В частности, перед тяжелыми операциями, меня спрашивают родные: что мы должны делать в это время? И я их всех отправляю молиться. Так вот, операции проходят более удачно у тех пациентов, чьи родные молятся за них в самое тяжелое время", − подчеркнул Токарский.

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Напомним, ранее львовские кардиохирурги провели первую успешную операцию на сердце ребенка, у которого был врожденный порок.

Об этом рассказал и.о. генерального директора Первого территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук.

"Дефект межпредсердной перегородки. Между левым и правым предсердием у ребенка была дырочка, через которую кровь смешивалась при каждом сокращении. В перспективе это, к сожалению, прямой путь к развитию сердечной недостаточности. Единственный выход - операция", - пояснил Самчук.