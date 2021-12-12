Под Львовом на хоккейном матче массово отравились дети

Отравление детей / Evercare

Во Львовской области в городе Новояворовск произошло массовое отравление детей.

10 детей пожаловались на плохое самочувствие, а 4 из них госпитализировали в больницу.

"11 декабря около 21:00 поступило сообщение об отравлении детей, которые днем находились на хоккейном матче на "Ледовой арене" в Новояворовске Львовской области", - сообщает Оповещение гражданской защиты.

В больницу с жалобами на плохое самочувствие обратилось 10 детей, из которых госпитализированы 4 ребенка в удовлетворительном состоянии.

Предварительный диагноз - отравление неизвестным веществом.

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Сейчас причины и обстоятельства отравления – устанавливаются. По данному факту уведомлены соответствующие службы.

Отравление детей

Отметим, недавно в одной из школ Вышгородского района близ Киева прямо во время уроков случился ужасный инцидент. У восьми школьниц резко ухудшилось самочувствие. К ним пришлось вызывать "скорую". В итоге выяснилось, что девочки отравились.

Двое восьмиклассников нашли на свалке бутылочки с жидкостью. Ничего не заподозрив они принесли их в класс.

Затем им вздумалось перелить жидкость в другую емкость, во время чего она и разлились на парту. В классе поднялся резкий запах спирта.

Кроме того, в Киевской области в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы лицея отравились неизвестным веществом, одна из них умерла, другая - попала в больницу.

Согласно оперативным данным, две ученицы 7-го класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.

Также ранее Сумах две 16-летние школьницы также отравились таблетками. Подростки были госпитализированы в областную детскую больницу.

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