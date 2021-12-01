В Кременчуге второклассница наглоталась таблеток от повышенного давления и попала в реанимацию

Девочка выпила две таблетки от гипертензии / Фото Reuters

В Кременчуге Полтавской области 8-летняя девочка отравилась таблетками. Сейчас она находится в реанимации. Врачи оценивают состояние ребенка как средней тяжести.

Девочка выпила всего две таблетки, но этого оказалось достаточно, чтобы оказаться в больнице, сообщает местное издание Кременчугская газета.

Известно, что пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга 30 ноября.

Медики подозревают у девочки острое отравление медицинским препаратом для лечения артериальной гипертензии.

Справка. Артериальная гипертензия – это стойкое повышение систолического артериального давления в покое (≥ 130 мм рт. ст.) и/или диастолического артериального давления (≥ 80 мм рт.)

Реклама

Как сообщал Главред, вчера в Кременчуге произошел подобный случай - госпитализировали 4-летнего ребенка, которы выпил большое количество таблеток из аптечки. Малыш в крайне тяжелом состоянии.

Серия отравлений таблетками среди украинских подростков

В феврале 2021 года в Киевской области в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы лицея отравились неизвестным веществом, одна из них умерла, другая - попала в больницу.

Согласно оперативным данным, две ученицы 7-го класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.

Позже ужасный челлендж из Tik-Tok, в котором детей просят выпить много таблеток Дротаверина и "посмотреть, что будет", добрался до Киева - в клинику Охматдет доставили 15-летнего киевлянина, который также наглотался таблеток.

В Сумах две 16-летние школьницы также отравились таблетками. Подростки были госпитализированы в областную детскую больницу.

По словам консультанта по вопросам цифровой трансформации Андрея Журавлева, основной проблемой в этом случае является отсутствие критического мышления у детей.

"Когда они видят какой-то челлендж, какой-то вызов из Сети, то они на него реагируют, и реагируют, как мы видим, довольно эффективно и с большими проблемами для здоровья. Технологически это закрыть почти нет никаких средств, даже если мы попытаемся либо закрыть сети, либо отслеживать по ключевым словам. Если бы такое было возможно – это было бы очень хорошо, но мы понимаем, что такие сети очень быстро мигрируют, придумывают новые слова, чтобы их невозможно было отследить, инициаторы меняют ники", — сказал эксперт.

Читайте также: