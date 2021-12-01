УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Кременчуге второклассница наглоталась таблеток от повышенного давления и попала в реанимацию

1 декабря 2021, 10:11

8-летняя девочка выпила всего две таблетки, но этого оказалось достаточно, чтобы оказаться в больнице. Врачи оценивают состояние ребенка как средней тяжести.

таблетки
Девочка выпила две таблетки от гипертензии / Фото Reuters

В Кременчуге Полтавской области 8-летняя девочка отравилась таблетками. Сейчас она находится в реанимации. Врачи оценивают состояние ребенка как средней тяжести.

Девочка выпила всего две таблетки, но этого оказалось достаточно, чтобы оказаться в больнице, сообщает местное издание Кременчугская газета.

Известно, что пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга 30 ноября.

Медики подозревают у девочки острое отравление медицинским препаратом для лечения артериальной гипертензии.

Справка. Артериальная гипертензия – это стойкое повышение систолического артериального давления в покое (≥ 130 мм рт. ст.) и/или диастолического артериального давления (≥ 80 мм рт.)

Реклама

Как сообщал Главред, вчера в Кременчуге произошел подобный случай - госпитализировали 4-летнего ребенка, которы выпил большое количество таблеток из аптечки. Малыш в крайне тяжелом состоянии.

Серия отравлений таблетками среди украинских подростков

В феврале 2021 года в Киевской области в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы лицея отравились неизвестным веществом, одна из них умерла, другая - попала в больницу.

Согласно оперативным данным, две ученицы 7-го класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.

Позже ужасный челлендж из Tik-Tok, в котором детей просят выпить много таблеток Дротаверина и "посмотреть, что будет", добрался до Киева - в клинику Охматдет доставили 15-летнего киевлянина, который также наглотался таблеток.

В Сумах две 16-летние школьницы также отравились таблетками. Подростки были госпитализированы в областную детскую больницу.

По словам консультанта по вопросам цифровой трансформации Андрея Журавлева, основной проблемой в этом случае является отсутствие критического мышления у детей.

"Когда они видят какой-то челлендж, какой-то вызов из Сети, то они на него реагируют, и реагируют, как мы видим, довольно эффективно и с большими проблемами для здоровья. Технологически это закрыть почти нет никаких средств, даже если мы попытаемся либо закрыть сети, либо отслеживать по ключевым словам. Если бы такое было возможно – это было бы очень хорошо, но мы понимаем, что такие сети очень быстро мигрируют, придумывают новые слова, чтобы их невозможно было отследить, инициаторы меняют ники", — сказал эксперт.

Читайте также:

viber
Полтавская область дети отравление таблетки новости Украины новости Кременчуга
Сейчас вы просматриваете новость «В Кременчуге второклассница наглоталась таблеток от повышенного давления и попала в реанимацию». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Попробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкуснымПопробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкусным Гороскоп на сегодня 30 ноября 2021: Весам – разочарование, Козерогам – вещие сныГороскоп на сегодня 30 ноября 2021: Весам – разочарование, Козерогам – вещие сны Принесет в ваш дом счастье и достаток: как заставить цвести денежное дерево - простой способПринесет в ваш дом счастье и достаток: как заставить цвести денежное дерево - простой способ Грудь нараспашку: Каменских без лифчика заставила замирать сердцаГрудь нараспашку: Каменских без лифчика заставила замирать сердца Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встречаЛюбовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встреча
10:21

Зеленский сегодня выступает в Верховной Раде с ежегодным посланием - онлайн трансляция

10:11

В Кременчуге второклассница наглоталась таблеток от повышенного давления и попала в реанимациюВидео

09:58

Киев застрял в пробках из-за снегопада: какие улицы лучше обходитьВидео

09:57

Комаровский пояснил, для кого опасен новый штамм "Омикрон"

09:47

"Будем действовать по полной программе": Кулеба ответил Лукашенко на "российский" КрымВидео

Реклама
09:30

Нужно ли украинцам паниковать из-за COVID-штамма Омикрон: врач дала ответВидео

09:04

Военные учения в Украине - это красная тряпка для Путина, на которую он не может броситьсямнение

08:59

"Выкидыши из-за вакцинации, а эпидемия COVID-19 - выдумка": в Минздраве "разнесли" популярные фейки

08:46

Гороскоп по картам Таро для Рыб на декабрь 2021 обещает большие деньги и новую любовьВидео

08:37

Гороскоп на сегодня 1 декабря 2021: Тельцам – ревность, Близнецам – долги, Стрельцам - опасность аферыВидео

08:24

Коронавирус в Украине 1 декабря: почти 12 тысяч новых COVID-случаев и 557 смертей

07:45

В Сенате США договорились о рассмотрении поправок к бюджету с санкциями против Северного потока-2 - The Hill

07:00

Под угрозой каждая страна мира: врач рассказал об опасности штамма Омикрон

06:28

Россия перебросила к границам Украины 10 тысяч военных

06:12

Исполнение мечты и коварство друга: прогноз на картах Таро для Близнецов на декабрь 2021Видео

06:06

Анкара вместо Минска: почему Украина рискует, соглашаясь на посредничество Эрдоганамнение

06:01

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругФото

05:40

Вкуснейшее горячее мясо на Новый год 2022: готовить всего 20 минутВидео

05:32

Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера "уделал" папу в рельефности тела

05:08

Ледяной прогноз с мощными снегопадами: Украину атакует опасный циклон

Реклама
05:05

Как можно повторно использовать чайные пакетики: 10 неожиданных применений

04:18

"С первым днем зимы!" - прикольные картинки и душевные поздравления

04:16

Сказочно красивые обои на рабочий стол – Рождество и Новый год 2022

04:15

Не спешите сливать в раковину: куда использовать воду после варки картофеля

04:13

Врач объяснила, кому нельзя употреблять лук

04:05

Саманта Джонс возвращается на экраны: звезда Секса в большом городе приступила к съемкамВидео

04:01

Ваши волосы будут ровными и блестящими: эксперт объяснила, какую расческу выбрать

03:17

День ангела Романа: душевные поздравления в прозе и стихах, открытки именинникам

03:05

День работников прокуратуры Украины: сердечные поздравления в прозе и стихах и душевные картинки

02:22

Как выглядеть лучше и стройнее на фото: выяснился главный секрет

01:56

"Потребителей умножат на ноль": эксперт дал мрачный прогноз по ценам на газ в Украине

01:32

Украине грозят досрочные выборы в Раду: аналитик назвал условие

00:41

Самая вкусная гречка за 2 минуты: очень простой рецептВидео

00:12

Приметы на 1 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в бедуВидео

00:07

Делаем ремонт: шикарные идеи уютной квартиры в смешанном стилеВидео

30 ноября, вторник
23:55

Ситуация на границе с Украиной: Германия призывает к диалогу с Путиным

23:34

Что меняется с 1 декабря в Украине: повышение пенсий, зарплат и "Вовина тысяча"

23:27

Комаровский рассказал, почему очень опасно полоскать горло при ангинеВидео

22:59

Александр Градский за месяц до смерти тайно женился на украинке

22:40

Отказ от бесплатных пластиковых пакетов в супермаркетах: подробности КабминаВидео

Реклама
22:24

Никогда этого не делайте: как уберечь дом от проблем и привлечь богатство в декабреВидео

22:19

Как устранить ошибки при генерировании COVID-сертификата: советы Минздрава

21:53

Украину завалит снегом в декабре: названы датыВидео

21:38

Во Львове преступники ограбили и подожгли салон красоты с посетителямиВидео

21:30

Twitter будет запрещать публиковать фото людей без их согласия

21:13

Вдвое больше головы: в Украине младенцу удалили огромную опухольВидео

20:45

Во Львове масштабный пожар: вспыхнули склады

20:33

В МИД Румынии встревожены из-за ситуации в Черном море

20:30

Владельцев земельных паев заставят платить налог: за каждый гектар по 1500 грнВидео

20:25

В Украине разрешат делать бустерную дозу вакцины от коронавируса: Ляшко назвал срокиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять