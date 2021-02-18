В Умани назвали причину, почему ученицы наглотались таблеток в школе

В Умани школьницы отравились таблетками / УНИАН

В полиции Черкасской области рассказали подробности отравления школьниц в Умани таблетками Дротаверина.

Версия о челлендже была отвергнута, подчеркнула пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк, пишет Рrovce.ck.ua.

"Одна из девушек является проблемной. Не находит понимания в семье. Подруга также считает, что получает от родных мало внимания. Поэтому таким образом они решили привлечь к себе внимание. К тому же, здесь еще и имеет место неразделенная любовь", - пояснила она.

Директор школы Татьяна Глущук, где учатся отравившиеся ученицы, рассказала, что препарат они пронесли в школу и вероятнее всего принимали его во время перерыва. Через полчаса одной стало плохо. Медсестра обнаружила высокое давление Другую восьмиклассницу забрали сразу после ее подруги.

Читайте такжеПоявились неожиданные детали отравления школьниц из Боярки после смертельного челленджа"Медсестра сказала, что симптомы похожи на отравлением медпрепаратами. Оказалось, что одна из девушек вместе с родителями накануне смотрели сюжет об отравлении детей в Киевской области. Обе школьницы учатся в параллельных классах. Незадолго до отравления среди учеников еще и проводили разъяснения после случая в Боярке. Подростки хотели попробовать, что будет от приема 10 таблеток", - подчеркнула Глущук.

Где именно пострадавшие приняли таблетки, пока неизвестно. Правоохранители сегодня проверяют все городские аптеки.

Отравление подростков в Боярке:

В Киевской области в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы лицея отравились неизвестным веществом, одна из них умерла, другая - находится в больнице.

Согласно оперативным данным, две ученицы 7-го класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.

Одну из них не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном.