Мама не углядела: 4-летний ребенок проглотил 60 таблеток на Полтавщине

На Полтавщине ребенок наглотался таблеток / Reuters

В Кременчуге Полтавской области госпитализировали 4-летнего ребенка, которы выпил большое количество таблеток с аптечки.

Инцидент произошел в ночь на 30 ноября. В детскую больницу Кременчуга был экстренно доставлен 4-летний ребенок в крайне тяжелом состоянии. Малыш во время игры выпил большое количество таблеток из родительской аптечки, пишет "Кременчугская газета".

Медики поставили ребенку диагноз "медикаментозное отравление". Как рассказала его мама, она не успела уследить за занятиями сына. Пока она занималась домашними делами, ребенок проглотил по меньшей мере 60 таблеток.

Сейчас за его жизнь борются врачи, предпринимая все меры для выведения из организма химические яды.

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Таким образом за продажу (в том числе через Интернет) и доставку лекарственных средств детям до 14 лет установлена ответственность в виде штрафа от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть, 6,8 тысячи - 13,6 тысячи гривен.