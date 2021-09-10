Десятки детей лежат в больницах: в Хмельницком массово отравились ученики начальной школы

в Хмельницком массово отравились ученики начальной школы/ УНИАН

В Хмельницком в одном из местных школ медики зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Как сообщается на официальном сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Сообщается, что заболели по меньшей мере 84 ученика (с первого по четвертый класс) и один взрослый. Также отмечается, что все пациенты питались в школьной столовой. Впоследствии у них появилась многократная рвота, диарея, а также повышение температуры тела от 37 до 39 градусов. Предварительный диагноз — "пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит".

В общем таком диагноз поставили ученикам восемнадцати классов. Десять детей, а также один взрослый находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Еще 74 пациента имеют легкое течение заболевания.

Хмельницкий Центр контроля и профилактики болезней уже ведет эпидемиологическое расследование. Специалисты обследовали 11 работников пищеблока, а также взяли 18 образцов пищевых продуктов, 110 образцов смывов с объектов окружающей среды и 5 образцов водопроводной воды для микробиологического исследования.

"В учебном заведении и в домашних очагах заболевших людей осуществлено заключительную дезинфекцию. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. Проведено беседы по профилактике кишечных инфекций", — заявили в учреждении.

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Напомним, ранее почти две сотни детей отравились в одной из столичных гимназий. Об этом сообщают родители учеников. Говорят, еще в четверг, 2 сентября, после занятий детям стало плохо.

Домой школьники ехали с температурой и тошнотой. Потом — добавилась диарея и рвота. На следующий день у одной из учениц выявили норовирус — одной из разновидностей кишечной инфекции.

Школьников с такими же симптомами было около 170. Они учатся в разных классах, со второго по пятый.

Далее, администрацию гимназию оштрафовали на 36 тысяч гривен ‒ за нарушения в приготовлении пищи, и в хранении продуктов.