Парламент установил штрафы за продажу лекарств детям

В Украине установлен запрет на продажу лекарств детям

Верховная Рада Украины рассмотрела законопроект об установлении ответственности за продажу лекарственных средств малолетним и приняла документ №5123-1 во втором чтении. "За" проект закона проголосовали 315 нардепов.

Таким образом за продажу (в том числе через Интернет) и доставку лекарственных средств детям до 14 лет установлена ответственность в виде штрафа от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть, 6,8 тысячи - 13,6 тысячи гривен.

Более того, если в течение года это повторится, то штраф будет увеличен от 13,6 тысячи до 23,8 тысячи гривен.

Читайте такжеВ Украине собираются запретить рекламу лекарствАвторы законопроекта подчеркнули, что его главная цель уменьшить количество суицидов среди подростков, которые чаще всего для такой ужасной затеи используют психотропные и наркотические лекарства.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о запрете продажи лекарственных препаратов детям до 14 лет. Соответствующий закон поддержал 342 депутат. К такому решению правительство пришло из-за того, что среди подростков случается много смертей и суицидов именно от медпрепаратов, которые доступны им в свободном режиме.

Стоит добавить, что ранее на Полтавщине двухлетние двойняшки наглотались маминых таблеток и попали в больницу.

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