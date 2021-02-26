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В Сумах две школьницы наглотались таблеток и оказались в реанимации

26 февраля 2021, 23:29

В Украине зафиксировали очередной случай отравления таблетками среди детей.

Таблетки
Две школьницы наглотались таблеток / pixabay

В Сумах две 16-летние школьницы отравились таблетками, которыми наглотались в квартир. Подростки были госпитализированы в областную детскую больницу.

По словам заместителя директора областного центра экстренной медицинской помощи Максима Новикова, сегодня около двух часов дня на спецлинию 103 им поступил звонок от одной из пострадавших. На вызов отправили скорую помощь.

Бригада медиков оказала подросткам первую помощь при отравлении и доставила в больницу. В настоящее время их состояние удовлетворительное.

"Помощь девушкам предоставлена ​​в полном объеме. Ничего жизни и здоровью девушек не угрожает", - сказал главный врач детской больницы Игорь Змысля, передает Суспільне. Новини.

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Как добавил Новиков, подростки пока не признаются, почему принимали медпрепараты.

Отравление подростков - о чем ранее писал Главред:

  • В Киевской области в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы лицея отравились неизвестным веществом, одна из них умерла, другая - находится в больнице.
  • Согласно оперативным данным, две ученицы 7-го класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.
  • Одну из них не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном
  • 18 февраля ужасный челлендж из Tik-Tok, в котором детей просят выпить много таблеток Дротаверина и "посмотреть, что будет", добрался до Киева - в клинику Охматдет доставили 15-летнего киевлянина, который также наглотался таблеток.

дети отравление таблетки
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