В Сумах две школьницы наглотались таблеток и оказались в реанимации

Две школьницы наглотались таблеток / pixabay

В Сумах две 16-летние школьницы отравились таблетками, которыми наглотались в квартир. Подростки были госпитализированы в областную детскую больницу.

По словам заместителя директора областного центра экстренной медицинской помощи Максима Новикова, сегодня около двух часов дня на спецлинию 103 им поступил звонок от одной из пострадавших. На вызов отправили скорую помощь.

Бригада медиков оказала подросткам первую помощь при отравлении и доставила в больницу. В настоящее время их состояние удовлетворительное.

"Помощь девушкам предоставлена ​​в полном объеме. Ничего жизни и здоровью девушек не угрожает", - сказал главный врач детской больницы Игорь Змысля, передает Суспільне. Новини.

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Как добавил Новиков, подростки пока не признаются, почему принимали медпрепараты.

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