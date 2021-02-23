Опасный челлендж: в Донецкой области школьница наглоталась таблеток

На Донбассе школьница наглоталась таблеток / volynnews.com

В Доброполье Донецкой области произошло очередное отравление школьницы таблетками - на сей раз пилюль наглоталась 15-летняя ученица, чтобы не идти на учебу.

Утром школьница пожаловалась матери на плохое самочувствие, сообщили в пресс-службе полиции Донетчины. После она призналась, что приняла препарат из домашней аптечки с целью пропустить занятия, сообщает местная полиция.

Женщина попыталась сама оказать дочери первую помощь, но потом вызвала скорую. Пострадавшую госпитализировали в больницу и передали в руки медиков. Сейчас ее состояние стабильно, жизни школьницы ничто не угрожает.

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Полиция начала проверку всех версий произошедшего. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 УК Украины с отметкой "попытка самоубийства".

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