Отравление детей таблетками: как обеспечить безопасность ребенка в Сети

Основной вопрос – отсутствие критического мышления у детей. Когда они видят какой-то челлендж, какой-то вызов из Сети, то они на него реагируют.
В Украине уже произошло несколько жутких случаев отравления детей таблетками - скорее всего виной суицидальных поступков стал челлендж в Сети.
По словам консультанта по вопросам цифровой трансформации Андрея Журавлева, основной проблемой в этом случае является отсутствие критического мышления у детей.
"Основной вопрос – отсутствие критического мышления у детей. Когда они видят какой-то челлендж, какой-то вызов из Сети, то они на него реагируют, и реагируют, как мы видим, довольно эффективно и с большими проблемами для здоровья. Технологически это закрыть почти нет никаких средств, даже если мы попытаемся либо закрыть сети, либо отслеживать по ключевым словам. Если бы такое было возможно – это было бы очень хорошо, но мы понимаем, что такие сети очень быстро мигрируют, придумывают новые слова, чтобы их невозможно было отследить, инициаторы меняют ники", — сказал он в эфире канала Украина 24.
Эксперт объяснил, как обеспечить безопасность ребенка в Сети.
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"Главное, что можно сделать, это рассказывать детям, развивать в них критическое отношение. И сообщения о том, что их ровесники уже попали в больницы с отравлениями – это очень важно. Они должны понимать, что не всегда за красивой аватаркой или ником стоит их сверстник, там может быть пожилой извращенец. Когда-то было движение Синий кит, и там были случаи, когда удавалось отдельных организаторов вычислить и посадить. Но вычислить очень сложно, сложно понять, кто за этим прячется, благодаря анонимайзерам. За полчаса этот человек может выйти с другим ником, айпишником и аватаркой", — сказал он.
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