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Смертельный челлендж добрался до Киева: школьник наглотался таблеток

18 февраля 2021, 22:34

Тенденция суицидальных настроений среди молодежи в последние месяцы сильно возросла. На днях подобные случаи произошли в Боярке и Умани.

Таблетки, самоубийство
Челлендж добрался до Киева / volynnews.com

Ужасный челлендж из Tik-Tok, в котором детей просят выпить много таблеток Дротаверина и "посмотреть, что будет", сегодня добрался до Киева - в клинику Охматдет доставили 15-летнего киевлянина, который также наглотался таблеток

Сейчас врачи констатируют, что его состояние стабильное и угрозы уже жизни нет,Читайте такжеШкольницы из Боярки выполнили квест из TikTok и наглотались опасных таблеток говорится в ТСН.

Тенденция суицидальных настроений среди молодежи в последние месяцы сильно возросла. И если раньше дети употребляли медикаменты бессознательно, случайно, то сейчас они понимают, что делают.

"У нас последние два года цифры остаются постоянными - 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25 И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями", - сообщает заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ Охматдет Александр Урин.

Отравление подростков в Боярке:

  • В Киевской области в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы лицея отравились неизвестным веществом, одна из них умерла, другая - находится в больнице.
  • Согласно оперативным данным, две ученицы 7-го класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.
  • Одну из них не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном.

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