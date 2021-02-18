Смертельный челлендж добрался до Киева: школьник наглотался таблеток

Челлендж добрался до Киева / volynnews.com

Ужасный челлендж из Tik-Tok, в котором детей просят выпить много таблеток Дротаверина и "посмотреть, что будет", сегодня добрался до Киева - в клинику Охматдет доставили 15-летнего киевлянина, который также наглотался таблеток

Сейчас врачи констатируют, что его состояние стабильное и угрозы уже жизни нет,Читайте такжеШкольницы из Боярки выполнили квест из TikTok и наглотались опасных таблеток говорится в ТСН.

Тенденция суицидальных настроений среди молодежи в последние месяцы сильно возросла. И если раньше дети употребляли медикаменты бессознательно, случайно, то сейчас они понимают, что делают.

"У нас последние два года цифры остаются постоянными - 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25 И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями", - сообщает заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ Охматдет Александр Урин.

Отравление подростков в Боярке: