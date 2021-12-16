Уникальная операция: во Львове медики ювелирно зашили сердце пятилетнего ребенка

Во Львове провели уникальную операцию на сердце / Facebook О.Самчука

Львовские кардиохирурги провели первую успешную операцию на сердце ребенка, у которого был врожденный порок.

Медики прооперировали пятилетнего мальчика Артема. Для медицинского учреждения это была первая операция на сердце ребенка, рассказал и.о. генерального директора Первого территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук.

"Это старт детской кардиохирургии в медучреждении", - рассказал медик.

"Дефект межпредсердной перегородки. Между левым и правым предсердием у ребенка была дырочка, через которую кровь смешивалась при каждом сокращении. В перспективе это, к сожалению, прямой путь к развитию сердечной недостаточности. Единственный выход - операция", - пояснил Самчук.

Врач уточнил, что дефект в сердце мальчика кардиохирурги устранили через разрез лишь в 8 см, который сделали сбоку, а не посередине грудной клетки.

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"Этот современный малотравматичный метод, который пока мало где в Украине используется, называется "боковая торакотомия". Операция прошла успешно. С ребенком все хорошо. И уже на завтра планируем следующее кардиохирургическое вмешательство. Работы очень много. В наших планах 200-300 операций ежегодно", - добавил Самчук.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 13-летний Максим - первый ребенок в Украине, которому сделали пересадку сердца, рассказал о своем состоянии и поделился, что мечтает поскорее вернуться домой.

Орган ему пересаживал директор Института сердца Борис Тодуров с Гавриилом Ковтуном и лечащим врачом ребенка Виталием Петровым.

Донором органов стал 54-летний мужчина, который скончался от инсульта. Его семья дала согласие на забор органов.

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