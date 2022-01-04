УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Запорожской области родственники умершего ребенка ворвались в реанимацию больницы и избили медиков

4 января 2022, 18:30

Работа реанимации, в которой находились четверо больных детей, была остановлена.

больница
Избиение в больнице / pixabay, УНИАН

В Запорожской области родственники 2-летнего мальчика, который умер в детской больнице перед Новым годом, избили четырех медиков и лифтера.

Как рассказал директор КНП Запорожская областная детская клиническая больница Юрий Борзенко, около 10 человек, являющихся друзьями и родственниками родителей погибшего ребенка, разбили стекло, выбили замок и ворвались в реанимационное отделение.

"Они избили двух медбратьев, пытавшихся их сдерживать, избили дежурного врача. На следующий день они избили лифтера и врача-кардиолога", - рассказал руководитель больницы, передает Укринформ.

Инциденты произошли 30 и 31 декабря.

Борзенко отметил, что работа реанимации, в которой находились четверо больных детей, была остановлена.

Реклама

Всего в медучреждении на лечении находились 270 детей. По словам врачей, работа больницы на 12 часов была парализована.

Медработники получили телесные повреждения

По словам руководителя больницы, дежурный врач и лифтер сейчас находятся на больничном. Остальные пострадавшие получили легкие телесные повреждения и продолжают работать.

Что случилось в ребенком

Причина смерти ребенка будет установлена ​​после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. По словам медиков, у ребенка был сердечно-сосудистые заболевания, и в течение года мальчик около 10 раз проходил курс лечения в областной больнице.

В полиции по факту избиения персонала больницы возбудили дело по ч. 2 ст. 296 и ч. 1 ст. 129 УКУ – хулиганство и угроза убийством.

Читайте такжеНа Львовщине мужчина ворвался в больницу и избил пациентов

Ранее Главред писал, что в Харькове машинист метро побил нетрезвого пассажира, который устроил дебош в вагоне. На кадрах видно, как машинист надавал ему тумаков. После этого машинист назвал нарушителя общественного порядка нецензурным словом, а поезд отправился по своему маршруту. Пассажиры в драку решили не вмешиваться.

Напомним, ранее в метро Киева двое подростков под музыку и танцы закурили сигареты в вагоне метро и кричали друг другу фразу "Алкаш". В метрополитене по факту нарушения общественного порядка заявили о намерении обратиться в полицию.

А в Харьковской области в поселке Ковшаровка мужчина устроил настоящий погром в больнице.

Мужчина выломал дверь, разбросал кислородные баллоны. Причиной такой агрессии стала новость о смерти матери, которая лечилась в коронавирусном отделении больницы.

Читайте также:

viber
больницы больница избиение
Сейчас вы просматриваете новость «В Запорожской области родственники умершего ребенка ворвались в реанимацию больницы и избили медиков». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Доллар и евро перестали быть "тихой гаванью": во что украинцам стоит вкладывать деньги в 2022 годуДоллар и евро перестали быть "тихой гаванью": во что украинцам стоит вкладывать деньги в 2022 году Лунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяцаЛунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяца Злату Огневич с раздвинутыми ногами и открытым ртом высмеяли фанаты за неудачный образЗлату Огневич с раздвинутыми ногами и открытым ртом высмеяли фанаты за неудачный образ "Сожрал Россию, теперь пучит": Путина во время новогоднего обращения подняли на смех"Сожрал Россию, теперь пучит": Путина во время новогоднего обращения подняли на смех Что будет с организмом, если каждый день есть фисташки - ответ диетологаЧто будет с организмом, если каждый день есть фисташки - ответ диетолога
18:48

Украина для Путина – кость в горле: либо проглотит, либо задохнется, утратив ее

18:46

Ани Лорак даст концерты в Украине - Кондратюк и Зибров негодуют

18:33

Праздники в январе 2022: сколько будут отдыхать в Украине

18:30

В Запорожской области родственники умершего ребенка ворвались в реанимацию больницы и избили медиковВидео

18:07

Полнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бедВидео

Реклама
17:48

Заманил в авто и вывез за село: под Черкассами мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку

17:26

Олег Винник трогательно поздравил свою "тайную жену" и бэк-вокалистку Таюне с Днем рождения

17:22

"Будем действовать решительно": в ЕС раскритиковали Россию за агрессию против УкраиныВидео

17:12

Как приготовить идеальную кутью на Рождество 7 января: три удивительных секретаВидео

17:03

"Нужно немного притормозить": депутат Ирина Геращенко очутилась на костыляхВидео

16:38

В городе под Запорожьем в один день уволились 95% личного состава полиции

16:33

"Ищет скумбрию по 8": в Сети высмеяли странное фото Порошенко в супермаркетеВидео

16:15

Водителей ждет новый сюрприз: цены на автогаз в Украине резко взлетятВидео

15:54

НАТО созывает экстренную встречу, чтобы обсудить российскую угрозу и безопасность Европы

15:50

Приметы на 5 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

15:43

Без булочек, сосисок и газировки: в школьных столовых ввели новые запретыВидео

15:16

Самый вкусный салат на Рождество Христово 2022: невероятно простой рецептВидео

15:06

Слава Каминская похвасталась идеальными ногами и осиной талией в купальнике

15:04

Из-за роста цены на газ Казахстан поглотили массовые протестыВидео

14:53

Рекордные цены на сало: украинцев ошарашили заоблачным подорожаниемВидео

Реклама
14:35

Украинцам взвинтили налоги: кто и почему заплатит большеВидео

14:15

Украинки получат доплату в 9% за повышение пенсионного возраста: кто именно

14:14

Православный календарь на январь 2022: важные церковные праздники и даты

14:12

Солист Maneskin Дамиано Давид показал редкий снимок с возлюбленной

13:57

Цифры в платежках взлетели на 500 гривен: в Украине рекордно подорожала доставка газаВидео

13:38

В Украине вводят бустерную дозу COVID-вакцины для людей старше 60 лет

13:26

Сняла белье и сходила в туалет: во Львове девушка осквернила памятник Бандере

13:04

В Полтаве объявили тендер на "Большую стройку" новой взлетно-посадочной полосы аэропорта

12:57

Сначала избил, а потом зарезал: во Львовской области сын жестоко расправился с собственным отцомФото

12:56

В Сети возмутились из-за гор мусора после празднования у главной елки в центре КиеваВидео

12:40

Как Швейцария спасла дочь Медведчукамнение

12:40

Выходные в январе 2022 в Украине: сколько дополнительных дней отдыха принесут новогодние праздники

12:38

Налоговая запустит проверки компаний и ФОПов: кого из них коснется

12:38

Влад Яма чуть не умер во время новогоднего концертаВидео

12:20

Привлечете удачу и богатство: пять вещей, которые нужно успеть сделать до Рождества 7 январяВидео

12:19

Кличко выпустил календарь на "2222 год" с коллекцией своих ляпов

12:16

Дикий пранк в Днепре: школьник плюнул в лицо продавца киоска и нарвался на неожиданную ответкуВидео

11:45

"Выгонять таких "дипломатов" надо": Ярош жестко разнес посла Израиля

11:42

Морозы до -15: прогноз погоды в Украине на рождественскую неделю

11:39

День ангела в январе 2022 по церковному календарю: именинники месяца

Реклама
11:32

Дочь Сумской показала идеальную фигуру в соблазнительном тигровом мини

11:21

Как поливать орхидею зимой и не загубить тропическую красавицуВидео

10:58

Украина рискует потерять безвиз из-за потока нелегалов: в ГМС раскрыли худший сценарийВидео

10:39

Священник поил аспиранта настойками и отвез к себе домой: новые детали секс-скандала в УПЦ МПВидео

10:29

В Одессе продавцы облили соляркой и выкинули тысячи елок

10:05

Украине пора дать место за столом НАТО – РасмуссенВидео

09:52

В мире нашли смесь коронавируса и гриппа: что такое "флурона" и какие у нее симтомы

09:48

Соратник гриппа: что будет с коронавирусом в Украине в 2022 году

09:43

Лунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяца

09:42

От конъюнктивита до выпадения волос: названы самые нетипичные симптомы ОмикронаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять