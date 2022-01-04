В Запорожской области родственники умершего ребенка ворвались в реанимацию больницы и избили медиков

Избиение в больнице / pixabay, УНИАН

В Запорожской области родственники 2-летнего мальчика, который умер в детской больнице перед Новым годом, избили четырех медиков и лифтера.

Как рассказал директор КНП Запорожская областная детская клиническая больница Юрий Борзенко, около 10 человек, являющихся друзьями и родственниками родителей погибшего ребенка, разбили стекло, выбили замок и ворвались в реанимационное отделение.

"Они избили двух медбратьев, пытавшихся их сдерживать, избили дежурного врача. На следующий день они избили лифтера и врача-кардиолога", - рассказал руководитель больницы, передает Укринформ.

Инциденты произошли 30 и 31 декабря.

Борзенко отметил, что работа реанимации, в которой находились четверо больных детей, была остановлена.

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Всего в медучреждении на лечении находились 270 детей. По словам врачей, работа больницы на 12 часов была парализована.

Медработники получили телесные повреждения

По словам руководителя больницы, дежурный врач и лифтер сейчас находятся на больничном. Остальные пострадавшие получили легкие телесные повреждения и продолжают работать.

Что случилось в ребенком

Причина смерти ребенка будет установлена ​​после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. По словам медиков, у ребенка был сердечно-сосудистые заболевания, и в течение года мальчик около 10 раз проходил курс лечения в областной больнице.

В полиции по факту избиения персонала больницы возбудили дело по ч. 2 ст. 296 и ч. 1 ст. 129 УКУ – хулиганство и угроза убийством.

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Ранее Главред писал, что в Харькове машинист метро побил нетрезвого пассажира, который устроил дебош в вагоне. На кадрах видно, как машинист надавал ему тумаков. После этого машинист назвал нарушителя общественного порядка нецензурным словом, а поезд отправился по своему маршруту. Пассажиры в драку решили не вмешиваться.

Напомним, ранее в метро Киева двое подростков под музыку и танцы закурили сигареты в вагоне метро и кричали друг другу фразу "Алкаш". В метрополитене по факту нарушения общественного порядка заявили о намерении обратиться в полицию.

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