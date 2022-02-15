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Ребенок сгорел, пока мама смотрела телевизор: на Тернопольщине в огне погибла девочка

15 февраля 2022, 16:22
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Женщина на суде свою вину признала.

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Ребенок сгорел в огне, пока мама смотрела телевизор/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

В Тернопольской области в многодетной семье погиб ребенок. Девочка сгорела во время пожара, потому что ее мама оставила ребенка в подсобном помещении, а сама смотрела телевизор в доме.

Трагедия произошла в июле прошлого года, теперь мать ребенка судили за недосмотр и невыполнение родительских обязанностей, которые привели к гибели. Об этом говорится в приговоре Теребовлянского районного суда Тернопольской области, пишет ТСН.

В семье было десять детей. В день, когда произошла трагедия, пятеро из них купались на местном пруду в селе Романовка. Еще четверо играли во дворе дома. При этом еще один ребенок был один в подсобном помещении, где и вспыхнул огонь.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, мать сказала им, что ребенок находится в доме, однако они после тушения огня нашли тело девочки в подсобном помещении.

Женщину обвинили в злостном невыполнении родительских обязанностей, повлекшем тяжкие последствия.

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Во время суда мать признала свою вину и раскаялась. Она попросила, чтобы ее строго не наказывали. Суд приговорил женщину к двухлетнему заключению, однако заменил реальный срок на испытательный. Кроме этого, она должна заплатить 5148 грн за проведение экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Харькове 12-летний подросток был вынужден жить в холодном жилье и спать на полу. Голодного ребенка подкармливали соседи, ведь дома совсем не было еды. Ребенка забрали у горе-матери.

Также на Полтавщине загадочно умерла 3-летняя девочка. У ребенка была повышенная температура, а затем диагностировали отек головного мозга. Спасти девочку не удалось.

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