В оккупированном Севастополе началась паника: местные жители сообщают о взрывах

Севастополь / скриншот

Во временно оккупированном Севастополе заявили об очередном "взрыве". Он якобы произошел поздно ночью 31 июля в центре города.

Местные жители в Сети сообщают, что слышали громкий звук, и предположили работу противовоздушной обороны. Там также опубликовали соответствующие кадры.

Севастополь / скриншот

Севастополь / скриншот

Напомним, ранее российские чиновники заявили, что была совершена "атака ВСУ" беспилотником на штаб Черноморского флота во временно аннексированном Севастополе.

По словам оккупантов, ранним воскресным утром во двор штаба ЧФ "прилетел неопознанный объект" – вероятно, дрон. Погибших якобы нет, но ранены были пятеро сотрудников.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал информацию о взрыве в штабе Черноморского флота РФ в Севастополе.

"Чтобы скрыть свой позор, россияне устраивают теракты против своих в Севастополе, и отменяют торжества по случаю дня вмф рф. Украинская армия – это знак качества. Впереди у нас много побед", – добавил Ермак.

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