'РФ скрывает позор': Ермак объяснил, зачем оккупанты устроили теракт в Севастополе

Андрей Ермак / Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал информацию о взрыве в штабе Черноморского флота РФ в Севастополе.

В своем Telegram он напомнил о том, что в бою Вооруженные силы Украины уничтожили крейсер РФ Москва, а также немало российских кораблей.

"Чтобы скрыть свой позор, россияне устраивают теракты против своих в Севастополе, и отменяют торжества по случаю дня вмф рф. Украинская армия – это знак качества. Впереди у нас много побед", – добавил Ермак.

Атака на штаб ЧФ в Севастополе

Ранее российские чиновники заявили, что была совершена "атака ВСУ" беспилотником на штаб Черноморского флота во временно аннексированном Севастополе.

Оккупанты отметили, дескать, ранним воскресным утром во двор штаба ЧФ "прилетел неопознанный объект" – вероятно, дрон. Погибших якобы нет, но ранены были пятеро сотрудников.

Также чиновники-коллаборанты утверждают, что именно из-за "атаки ВСУ" в Севастополепришлось перенести празднование российского "Дня военно-морского флота".

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