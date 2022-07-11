"Их поразрывает Градами": фермеру пришлось выпустить на заминированные поля 120 коров

Фермеру из прифронтового села пришлось выпустить на заминированные поля 120 коров/ Reuters, Генштаб ВСУ

Фермер Александр из Донецкой области до последнего держался в прифронтовом селе – семью еще в начале войны отправил в безопасное место, а сам остался, чтобы ухаживать за домашними животными. Несколько месяцев он провел под постоянными обстрелами со своими помощниками.

В конце концов ему пришлось покинуть родное село и переехать на Киевщину. Его историю рассказало "Громадське".

Александр оставался в селе несколько месяцев после начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Всё это время он со своими помощниками – трактористом, дояркой и ее двумя дочерьми – провели без электричества, воды и под постоянными обстрелами.

Оккупанты били по всему, где, по их мнению, могла быть спрятана украинская военная техника. Поэтому ангары на ферме часто привлекали их внимание. На подворье фермера постоянно что-то "прилетало". Много неразорванных кассет из "Ураганов" ему пришлось самому собрать и сложить в одном месте.

Если два дня была тишина, на третий будет ад

Село было всё изрешечено обстрелами со стороны оккупантов – повсюду были воронки от бомб и артиллерийских снарядов. Самая большая яма глубиной 6-7 метров – в центре села.

"Три дня было тишины. За эти три дня можно было сойти с ума. Когда тихо, это сильно напрягало. Если два дня тишины, то на третий будет ад", – вспоминает мужчина.

Скот пришлось просто выпустить в поле

Когда оставаться в деревне было вообще невозможно, фермер решил вывезти животных. Однако, как оказалось, на это требовалась неподъемная для него сумма – 150 тысяч гривен за 25 коров. А у него их было более сотни, а еще десятки других домашних животных.

Фермеру пришлось принять, наверное, самое сложное решение в своей жизни – он просто выпустил скот в поле.

"Я зашел в хлев, коровы смотрят жалостно, просят пить, а у меня уже нечего им дать. 38 дойных коров, 12 теличек, около 70 телят, из них 20 бычков, 60 баранов, 10 свиней и пару осликов с ослятком – весь скот пришлось выпустить в заминированные поля под российские авиабомбы. Их разорвет "Градами", осколочно-фугасными снарядами, лишь бы не мучились. Ведь если скоту оторвет ногу, никто не спасет от мучений. Новорожденных телят жалко до слез", – со слезами на глазах рассказывает Александр.

Потерял всё, что наживал за пол века

Фермер сначала помог уехать своим помощникам – работнице с дочерьми, а также нескольким односельчанам. После этого уже уехал сам. Ему пришлось оставить в деревне всё, что наживал годами.

"Всё наживалось годами, а вывезти за два дня?! Как погрузить на прицеп пол века жизни? Сыроварня, пастеризатор, охладители молока – всё посчитать, то на миллиона три, наверное, осталось оборудование", – говорит Александр.

Однако под оккупацией он ни за что жить не хотел. Еще будучи в деревне, он помогал украинским военным – передал им несколько автомобилей, а потом даже сделал на ферме минишиномонтаж, чтобы ребятам не пришлось далеко ехать для ремонта.

"Я в 2014 году жил три месяца под "ДНР". Оставаться в оккупации – исключено. Хочу жить в свободном демократическом государстве! Поэтому я не покидал деревню до последнего. Будет ли куда возвращаться – неизвестно, но дело свое не брошу, буду строить и дальше ферму. Доживать век, сложа руки, не собираюсь! Чем смогу, тем армии и государству буду помогать", – подчеркнул Александр.

Ранее сообщалось, что россияне расстреляли из танка 56 пенсионеров, а теперь демонстративно их хоронят "для прикрытия". Хоть расстрел состоялся в Кременной, похоронили пожилых людей в Луганске, потому что во время похорон местные могли начать говорить правду.

Напомним, украинские воины уверенно продвигаются на юге нашего государства. Они освободили еще одно село Ивановку, которая расположена на севере Херсонской области.

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