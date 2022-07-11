УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Загробные войска РФ: ВСУ уничтожили командира танкового батальона, который Путин наградил за "героизм"

11 июля 2022, 08:49

Майор Хордаев был в полку, который российский диктатор сделал "гвардейским" за якобы "мужество и отвагу" в войне.

false
Российский майор Хордаев/ Twitter Штирлиц

Украинские военные отправили на тот свет еще одного российского офицера – майора Тархана Хордаева, который был командиром танкового батальона одного из полков русской армии.

Именно этому полку российский диктатор Путин ранее присвоил звание "гвардейского", мотивируя это тем, что солдаты якобы проявили "стойкость и мужество в вооруженных конфликтах". О гибели Хордаева сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) в Twitter.

"Майор Хордаев Тархан сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации! Смерть врагам!" – написал украинский офицер.

российский майор хордаев
Российский майор Хордаев/ Twitter Штирлиц

Гибель оккупанта подтвердили также в Северной Осетии, откуда он родом. Как пишут российские СМИ, захватчик был родом из города Моздока, что в Республике Северная Осетия (РФ). При этом пропагандистские медиа РФ сообщили россиянам, якобы Хордаев погиб 2 июля "в борьбе за справедливость".

Майор не дожил до своего 35-летия около двух недель.

Известно, что во время широкомасштабного вторжения войск РФ в Украину оккупант руководил батальоном 80-го танкового полка, дислоцирующегося в Чебаркуле Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в боях с российскими оккупантами в Украине погиб доброволец ВСУ из Грузии Кахабер Гоголь. Всего с 24 февраля, со дня начала полномасштабного военного вторжения России, в боях за Украину погибли 17 грузинских добровольцев.

Напомним, украинской военные уничтожили в Херсоне казармы Росгвардии, ударив по ним штурмовиками. Также украинские самолеты уничтожили еще один командно-наблюдательный пункт российской артиллерии на юге нашего государства. У оккупантов большие потери.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Читайте также:

война в Украине вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:49

Загробные войска РФ: ВСУ уничтожили командира танкового батальона, который Путин наградил за "героизм"

08:37

Штаны Кремля скоро лопнут, или Почему перелом в войне не за горамимнение

08:31

В Кабмине рассказали, в каких случаях можно не платить за коммуналкуВидео

08:29

Гороскоп на сегодня 11 июля 2022: Близнецам – обман, Скорпионам – проблемы, Стрельцам – тайная информацияВидео

08:17

38 "двухсотых" оккупантов и куча уничтоженной техники: ВСУ разбомбили казармы Росгвардии в ХерсонеВидео

Реклама
07:56

В боях за Украину погиб доброволец из Грузии Каха ГогольВидео

07:29

ВСУ ликвидировали оккупанта, который воевал с "евроатлантическими" врагамиВидео

06:49

"Организовать восстание народов": экс-президент Польши захотел уменьшить население РФ до 50 млнВидео

06:27

Украина выиграла себе время: 8 выводов из "хлопков" в тылу российских оккупантовмнение

06:22

В Сети показали трогательную встречу бойца ВСУ с дочкой впервые с начала войны

05:30

Врежет +39º: украинцы узнали, когда ждать нового пеклаВидео

05:20

Самый вкусный летний салат из 3 ингредиентов: быстрый рецептВидео

03:01

Гороскоп Таро на неделю 11-17 июля: Овнам – денежное везение, Близнецам – важные новости, Девам – удачаВидео

02:40

Украину зальет и завалит крупным градом: синоптики предупредили о новой стихииВидео

02:12

Как освежить джинсы летом без стирки: чрезвычайно простой способ, который сохранит ваше время

01:35

Военный эксперт рассказал, как украинцы из разведки ловко обманывают оккупантов

00:51

Приметы на 11 июля: что нельзя делать и как привлечь удачу накануне Петра и ПавлаВидео

00:23

"Начнется жара и будет много смертей": астролог назвала даты опасности для Украины в войне с РФВидео

00:07

Не должны становить "живым щитом": украинцев просят срочно покинуть Юг страныВидео

10 июля, воскресенье
23:52

Лукашенко грозит "переворот": белорусские военные отказываются воевать в УкраинеВидео

Реклама
23:37

Арестович рассказал, как отказался от интервью за $150 тысяч и не "подставил" Зеленского и ЕрмакаВидео

23:02

В "ДНР" двоих пленных "азовцев" приговорили к смертной казниВидео

22:34

"Закончит свою жизнь": Резников прогнозирует распад РоссииВидео

22:22

Зеленский приказал деоккупировать юг: Украина собирает миллионную армию – РезниковВидео

21:50

В Чернобаевке взорвали командный пункт оккупантов: погибли генералы и полковники РФВидео

21:45

Предвещает большие проблемы и приносит небывалый успех: почему мед должен быть в каждом домеВидео

21:25

В Украину налетит сильнейшая стихия со штормом: синоптики предупредили украинцевВидео

21:17

ВСУ "перемололи" оккупантов вместе с танками: РФ не может захватить Луганщину – ГайдайВидео

21:10

В Германии недовольны объемами военной помощи Украине и пригрозили тяжелыми последствиямиВидео

20:54

Оккупантов взорвали вместе с бронетехникой: в ВСУ раскрыли детали ударов на ХерсонщинеВидео

20:52

Даже медуз нет: появились кричащие кадры безлюдных пляжей КирилловкиВидео

20:30

На Харьковщине взорвали авто с местным гауляйтеромВидео

20:07

"У меня нет недостатков": Арестович рассказал, почему пользуется популярностью среди женщинВидео

20:01

В РФ могут сменить термин "президент" на "правитель": чтобы отличаться от США

19:58

Украине срочно нужно больше HIMARS: Резников назвал причинуВидео

19:27

Около 500 оккупантов стреляли в беспилотник: оказалось, что сбили свой дронВидео

19:23

Приметы на 12 июля: что нельзя делать на Петра и Павла и как привлечь удачуВидео

19:21

ВСУ продвигаются на юге и отразили штурм РФ на Донбассе: враг отступил с потерямиВидео

19:07

Как склоки демократов и республиканцев могут подсунуть новую свинью Украинемнение

18:59

На Западе заговорили о преемнике Путина и дали тревожный прогнозВидео

Реклама
18:41

Картинки с юбилеем женщине и мужчине – стильные поздравления именинникам

18:40

Как похудеть за неделю и что категорически нельзя кушать

18:35

"Карлик уйдет в бездну": астролог назвал сроки смерти Путина и раскрыл жуткие деталиВидео

18:34

Залез на сцену и бросился к певцу: в Россие прямо на концерте напали на заросшего Леонида АгутинаВидео

18:19

В России опять подсчитали деньги Лободы и опять заявили, что "все плохо

18:09

РФ не хватает сил и ресурсов: у Зеленского назвали сроки окончания войныВидео

17:51

В Украине вводят новые штрафы с 11 июля: что ждет курильщиковВидео

17:43

"Домой, твари": Группу Би-2 освистали на стадионе "невиновные россияне"Видео

17:38

"Недопустимый поступок": в НОК "припечатали" зашкварившегося участием в шоу в РФ Петренко

17:24

Пел не он: песни Майкла Джексона удаляют с музыкальных платформВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять