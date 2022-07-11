Загробные войска РФ: ВСУ уничтожили командира танкового батальона, который Путин наградил за "героизм"

Российский майор Хордаев/ Twitter Штирлиц

Украинские военные отправили на тот свет еще одного российского офицера – майора Тархана Хордаева, который был командиром танкового батальона одного из полков русской армии.

Именно этому полку российский диктатор Путин ранее присвоил звание "гвардейского", мотивируя это тем, что солдаты якобы проявили "стойкость и мужество в вооруженных конфликтах". О гибели Хордаева сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) в Twitter.

"Майор Хордаев Тархан сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации! Смерть врагам!" – написал украинский офицер.

Российский майор Хордаев/ Twitter Штирлиц

Гибель оккупанта подтвердили также в Северной Осетии, откуда он родом. Как пишут российские СМИ, захватчик был родом из города Моздока, что в Республике Северная Осетия (РФ). При этом пропагандистские медиа РФ сообщили россиянам, якобы Хордаев погиб 2 июля "в борьбе за справедливость".

Майор не дожил до своего 35-летия около двух недель.

Известно, что во время широкомасштабного вторжения войск РФ в Украину оккупант руководил батальоном 80-го танкового полка, дислоцирующегося в Чебаркуле Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в боях с российскими оккупантами в Украине погиб доброволец ВСУ из Грузии Кахабер Гоголь. Всего с 24 февраля, со дня начала полномасштабного военного вторжения России, в боях за Украину погибли 17 грузинских добровольцев.

Напомним, украинской военные уничтожили в Херсоне казармы Росгвардии, ударив по ним штурмовиками. Также украинские самолеты уничтожили еще один командно-наблюдательный пункт российской артиллерии на юге нашего государства. У оккупантов большие потери.

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