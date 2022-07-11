"Организовать восстание народов": экс-президент Польши захотел уменьшить население РФ до 50 млн

Валенса, россия / коллаж фото УНИАН

Для того, чтобы обезопаситься от российской агрессии, нужно поддержать восстание порабощенных Кремлем народов. Об этом заявил бывший президент Польши Лех Валенса в комментарии французскому изданию Le Figaro.

Политик предостерег, что российская агрессивная политика никуда не исчезнет до тех пор, пока не эта империя развалится.

"Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, через десять лет мы увидим, как появится другой путин. Сегодня мы должны заставить это изменение политической системы или, иначе, организовать восстание народов", – сказал Валенса.

По его мнению, "расчленение" Российской империи необходимо для мировой безопасности.

"Есть 60 народов, которые были аннексированы, как сегодня украинцы. Надо бы поднять эти народы. Либо изменить политическую систему России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов", – подытожил бывший президент Польши.

Читайте такжеПрезидент Польши Дуда отправляется в тур по Европе, чтобы убедить сделать Украину кандидатом ЕС

Позиция Польши по войне России против Украины

Официальная Варшава поддержала Киев после нападения России на Украину, которое произошло 24 февраля. Польское государство оказывает серьезную военную, политическую и гуманитарную помощь. Польша стала временным убежищем за границей для многих украинцев.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявлял, что Россия специально создала на Западе ситуацию, при которой Киев могут уговаривать пойти на уступки главе Кремля Владимиру Путину. По его словам, Варшава по-прежнему будет помогать Киеву, а политикам, которые предлагают "спасти чье-то лицо", нужно отдать России свой Браденбург и Пиренеи.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил Россию о том, что если она решится напасть на территорию польского государства, 40 миллионов поляков будут готовы взять в руки оружие и защищать свою страну. Народ отвергает российский колониализм и империализм и акцентирует свое внимание на усилении и мощи армии.

Другие новости: