"Россия - агрессор, ее нужно изолировать": Дуда жестко прошелся по Путину и РФ

Дуда жестко прошелся по Путину и РФ/ коллаж ua.depositphotos.com

Нет абсолютно никаких сомнений ‒ агрессор в Украине только Россия. И потому ее нужно как можно скорее международно изолировать. Такое мнение высказал польский президент Анджей Дуда в интервью латвийскому телеканалу LSM.

Политик говорит, если в Африке и на других материках наступит голод ‒ из-за проблем с поставками зерна из Украины ‒ то виновата будет Россия, потому что именно ее войска по приказу диктатора Путина напали на Украину.

Дуда особо отметил, что европейские политики не должны разговаривать с Путиным. И международное сообщество должно изолировать Россию, пока она "не станет просить о мире".

"Это стратегическая ошибка. Не стоит звонить Путину, чтобы с ним поговорить, легитимизировать его режим и то, что он делает в Украине; Путин — бандит, и если он хочет иметь какие-либо отношения, должен об этом просить", — подчеркнул Дуда.

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Позиция Польши по войне России против Украины

Официальная Варшава поддержала Киев после нападения России на Украину, которое произошло 24 февраля. Польское государство оказывает серьезную военную, политическую и гуманитарную помощь. Польша стала временным убежищем за границей для многих украинцев.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявлял, что Россия специально создала на Западе ситуацию, при которой Киев могут уговаривать пойти на уступки главе Кремля Владимиру Путину. По его словам, Варшава по-прежнему будет помогать Киеву, а политикам, которые предлагают "спасти чье-то лицо", нужно отдать России свой Браденбург и Пиренеи.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил Россию о том, что если она решится напасть на территорию польского государства, 40 миллионов поляков будут готовы взять в руки оружие и защищать свою страну. Народ отвергает российский колониализм и империализм и акцентирует свое внимание на усилении и мощи армии.

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