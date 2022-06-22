Так закрутить гайки, чтобы Путин просил диалога: Дуда призвал ЕС к мощной помощи Киеву и удару по РФ

Европа должна максимально помочь Украине и ударить по России, чтобы Путин сам просил переговоров - Дуда / Коллаж Reuters, УНИАН

Польша приложит серьезные усилия для прекращения войны РФ против Украины и восстановления территориальной целостности государства. Европе следует продемонстрировать свою поддержку Киеву в виде предоставления статуса страны-кандидата в ЕС. Европейским лидерам нужно поддерживать диалог с Путиным, но только по инициативе Москвы. Следует оказать такую помощь Украине, чтобы Россия ощутила закручивание гаек, а Путин сам просил о переговорах. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.

Как сообщает Укринформ, на совещании польских послов в Варшаве он выразил абсолютную поддержку Украине со стороны своего государства не только в сфере обороны, но и на пути вступления в Евросоюз. По его словам, Европе следует предоставить украинскому государству статус страны-кандидата в ЕС.

Кроме того, Польша приложит значительные усилия для прекращения войны в Украине и восстановления Киевом контроля над своими территориями в признанных на международном уровне границах.

"Это означает прекращение вооруженных действий, а во-вторых - полное восстановление (Киевом) контроля над территорией Украины, которая признается международным правом", - сказал Дуда.

Польский президент также уверен, что Москва должна заплатить Киеву 750 миллиардов долларов в качестве репараций, а ЕС нужно ужесточать санкции против России и оказывать помощь Украине в послевоенном восстановлении. Замороженные средства российских граждан нужно направить на восстановление украинского государства.

Читайте такжеЗавершение войны и освобождение территорий: Зеленский поставил Кремлю условие по встрече с ПутинымТакже Дуда уверен, что Европе не нужно поддерживать контакты с главой Кремля Путиным по собственной инициативе. Нужно настолько мощно ударить по России и оказать помощь Украине, чтобы Путин сам просил о проведении переговоров.

"Речь не идет о том, чтобы не разговаривать с Путиным. Речь идет о том, чтобы Путин хотел говорить, а не чтобы европейские лидеры просили агрессора о разговоре. Надо так закрутить гайки (России) так помочь Украине, чтобы это Путин просил о разговоре", - подчеркнул Анджей Дуда.

Позиция Польши по войне России против Украины

Официальная Варшава поддержала Киев после нападения России на Украину, которое произошло 24 февраля. Польское государство оказывает серьезную военную, политическую и гуманитарную помощь. Польша стала временным убежищем за границей для многих украинцев.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявлял, что Россия специально создала на Западе ситуацию, при которой Киев могут уговаривать пойти на уступки главе Кремля Владимиру Путину. По его словам, Варшава по-прежнему будет помогать Киеву, а политикам, которые предлагают "спасти чье-то лицо", нужно отдать России свой Браденбург и Пиренеи.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил Россию о том, что если она решится напасть на территорию польского государства, 40 миллионов поляков будут готовы взять в руки оружие и защищать свою страну. Народ отвергает российский колониализм и империализм и акцентирует свое внимание на усилении и мощи армии.

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