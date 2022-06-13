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Если Россия решится напасть на Польшу, 40 миллионов поляков возьмутся за оружие – Моравецкий

13 июня 2022, 16:46

Польское государство много веков находилось в плену России и не собирается возвращаться назад в рабство, сказал Матеуш Моравецкий.

Моравецкий, Кремль
Польша отвергает российский империализм и будет бороться за свою свободу - Моравецкий / Коллаж Reuters

Если РФ рискнет принять решение о нападении на Польшу, Москва должна понимать, что 40 миллионов поляков готовы будут с оружием защищать свою Родину. Польское государство много веков находилось в плену России и не хочет возвращения назад в рабство. Народ отвергает российский колониализм и империализм. Варшава делает акцент на усилении мощи своей армии. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Как сообщает Wprost, он сказал о том, что возможное решение России напасть на Польшу обернется войной с польским народом, поскольку 40 миллионов поляков будут готовы воевать.

Читайте такжеХотите "сохранить лицо" Путину – отдайте Браденбург или Пиренеи: Польша разнесла "уступки" МосквеПольский глава правительства напомнил, что Польша много веков находилась в плену российского государства, и не хочет возвращения в это рабство.

Польша отвергает колониализм и империализм России и будет бороться за свою свободу.

"Мы отвергаем их колониализм, их империализм. Мы находимся в свободной стране, и мы будем стремиться к нашей свободе, мы будем бороться за нашу свободу", - сказал Моравецкий.

Также он добавил, что одним из аспектов усиления обороноспособности страны является укрепление мощи армии Польши. Речь идет о численности вооруженных сил и обновлении оружия.

"Строительство новых видов оружия, его производство в Польше, но также и закупка самого современного оружия за рубежом", - подчеркнул Матеуш Моравецкий.

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Угрозы Польше со стороны России

Бывший премьер-министр Польши Радослав Сикорский 12 июня заявил, что Запад мог бы подарить Украине ядерные боеголовки для защиты государства от российской военной агрессии.

Он напомнил о неоднократном нарушении Москвой Будапештского меморандума, в рамках которого Украина в 1994 году отказалась от ядерных вооружений в обмен на признание своей государственности в рамках границ 1991 года.

Представитель российского МИД Мария Захарова разразилась заявлением с намеком о ядерном ударе по Польше.

"Они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира", - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства государства-агрессора.

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