В России угрожают ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине

Мария Захарова / pixabay, reuters

В Министерстве иностранных дел России заявили, что идея передачи Украине ядерного оружия может угрожать Польше.

Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, польские политики "проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты".

Она также заявила, что Польша якобы грозится нарушить режим нераспространения ядерного оружия.

"Но самое главное - они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира", - добавила Захарова.

Ранее депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право передать Украине ядерное оружие, так как Россия нарушила Будапештский меморандум.

Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия может применить ядерное тактическое оружие. По словам гаранта, мировые политики уже готовятся к такому возможному сценарию. Угрозы Москвы могут привести к появлению новых ядерных держав.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Путина отстранит от власти "сама жизнь", а Россию в недалеком будущем ожидает распад. Как полагает чиновник, Россию нужно полностью разоружить, чтобы она никому не угрожала. Речь идет, в том числе, о лишении ядерного оружия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что угроза ядерного удара со стороны России присутствует. Однако если Россия, которая признает то, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на такой шаг, конфликт будет носить совсем другой характер.

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