Оккупанты расстреляли из танка 56 пенсионеров и демонстративно их хоронят "для прикрытия" – Гайдай

Оккупанты расстреляли из танка 56 пенсионеров, теперь демонстративно их прячут "для прикрытия"/ Telegram Гадай, ОПУ, Reuters

Российские захватчики еще в марте расстреляли из танка дом престарелых в городе Кременная на Луганщине. Тогда 56 пенсионеров, которые доживали свой век в этом заведении, погибли. Однако оккупанты всячески скрывают этот факт, а на днях демонстративно провели похороны 31 из этих пенсионеров в Луганске.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай Telegram. Он пояснил, что похороны устроили в Луганске, чтобы скрыть правду о гибели этих людей. Ведь в Кременной местные жители хорошо помнят, что именно произошло, и могли начать говорить правду.

"Как заставить людей верить в любую чушь? Отключить украинских мобильную связь и любое телевидение, кроме российского. Но жители Кременной – и переселенцы, и те кто остается в оккупации, помнят, как 11 марта российские танкисты в упор расстреляли дом престарелых. 56 человек, которые доживали свой век в этом заведении, погибли на месте", – написал Гайдай.

Он напомнил, что в тот трагический день российские военные просто подогнали танк, поставили его напротив здания, где находились пенсионеры, и открыли смертельный огонь. Остановились только тогда, когда убили всех.

В то время украинская сторона не имела никакой возможности добраться до места трагедии – город был захвачен оккупантами, эвакуационные коридоры не работали, отмечает глава Луганской ОВА.

"К счастью, всем остальным пациентам из подобных заведений в Луганской области жизнь спасли, переместив их в безопасные регионы Украины", – подчеркнул он.

Теперь россияне вспомнили о своем преступлении и делают всё, чтобы скрыть правду, говорит Гайдай.

Он обратил внимание, что РФ обвиняет воинов ВСУ, якобы это они прикрывались мирными людьми, поэтому и произошла трагедия. Однако с российской стороны не сообщалось ни об одном убитом украинском военном в том доме престарелых, что только подтверждает тот факт, что их там не было, а россияне целенаправленно убили пенсионеров.

"Это враг цинично расстрелял заведение вместе с подопечными. А сейчас не оставляет попытки списать свою вину хотя бы в глазах местного населения", – подытожил Гайдай.

Ранее сообщалось, что в Кременной Луганской области российские военные расстреливают мирных жителей посреди улицы. В поисках проукраинских людей им помогают местные коллаборанты.

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