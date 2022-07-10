Российские военные разбомбили батальон "ДНР" в Донецкой области - перехват СБУ

Оккупанты из "ДНР" пытались отойти назад, но нарвались на российские войска.
Российские военные в Донецкой области разбомбили батальон мобилизованных бойцов из "ДНР". Об этом стало известно из телефонного разговора оккупанта, которую перехватила Службы безопасности Украины.
"Речь идет о 2 батальон первого армейского корпуса "народной милиции ДНР", который воюет в составе армии РФ", - говорится в сообщении.
Как оказалось, солдаты из "ДНР" находились под Бердянском. Руководство не выплачивало им зарплату, еды почти не было, поэтому они решили отойти назад.
В этот момент они нарвались на российских военных, которые начали по ним стрелять.
"Русские захватчики пытались сохранить этот инцидент в секрете, хотя мобилизованные с "л/днр" и так догадываются, что их используют как пушечное мясо. Но благодаря перехвату СБУ о военных проколах рашистов будет знать весь мир", - говорится в сообщении.
Точная цифра потерь в результате инцидента со стороны РФ замалчивается.
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