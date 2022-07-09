Оккупанты ударили в тыл и нарвались на мощную ответку: ВСУ наваляли диверсантам РФ

Бойцы ВСУ отразили вылазку ДРГ врага / Генштаб ВСУ

На юге российские оккупанты попытались обойти позиции Вооруженных сил Украины и прорваться в тыл подразделений, но нарвался на отпор.

Как сообщили в оперативном командовании "Пивдень", ночью ДРГ врага численностью до 10 человек попыталась обойти позиции украинских защитников в районе Ольгино и прорваться в тыл подразделений ВСУ.

"Но нарвался на отпор и отступил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны. Есть информация о подтягивании в перспективе резервов с Крымского полуострова, но сейчас такого движения не зафиксировано.

По данным командования, кроме обстрелов из "Ураганов" Кривого Рога, оккупанты из зенитно-ракетной системы С-300 со снарядами максимального осколочного поражения обстреляли Николаев.

"Повреждено более 10 частных домов, есть попадание на территорию автотранспортного предприятия, где во внутреннем дворе находились десятки гражданских автомобилей и автобусов, которые получили существенные повреждения, также пострадал склад овощной базы. Потерь среди местного населения нет", - добавили в ОК "Пивдень".

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще троих российских оккупантов – уроженцев республики Кабардино-Балкария.

В Украине ликвидировали лейтенанта Степана Мамбергера, ефрейтора Артема Мамыкина и рядового Данила Дикова.

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