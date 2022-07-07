В Кременной оккупанты расстреливают людей на улице: их приводят коллаборанты - Гайдай

Российские военные расстреливают людей на улице в Кременной / Радио Свобода, Reuters

В Кременной Луганской области российские военные расстреливают мирных жителей посреди улицы. В поисках проукраинских людей им помогают местные коллаборанты. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Помогают в этом россиянам местные коллаборанты - ждуны русского мира. Они реально сдают людей с проукраинской позицией. Так сказать, за руку подводят к их квартирам", - сказал Сергей Гайдай.

Военные РФ угрожают расправой людям, которые отказываются работать на оккупантов.

"Например, речь о людях, без которых невозможно обойтись в сфере администрации или экономики", - написал Гайдай.

Украинским мужчинам, которые соглашаются на сотрудничество, оккупанты вручают повестки.

Напомним, несмотря на то, что украинские военные покинули Лисичанск, Луганская область не является оккупированной на 100%, как об этом заявляют российские власти.

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Вывод войск из Лисичанска

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 2 июня предупреждал об очень сложной ситуации в Лисичанске. Тогда, по его словам, оккупанты РФ были на южных окраинах города и еще не попали в центр Лисичанска.

В воскресенье утром, 3 июля, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что российские оккупационные войска продолжают двигаться и закрепляться в Лисичанске. Административные здания города полностью разрушены.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город.

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