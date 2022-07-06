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Луганская область не оккупирована на 100%: Гайдай рассказал, что на самом деле происходит

6 июля 2022, 22:59

Россияне более четырех месяцев пытаются захватить Луганскую область.

Луганская область,
Луганская область / telegraf.com

Российские войска будут пытаться развивать наступление на Бахмут и Славянск Донецкой области.

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Freedom, Луганская область еще не полностью на 100% оккупирована, бои продолжаются на окраинах.

Тем временем оккупанты продолжают нести потери.

Гайдай добавил, что россияне более четырех месяцев пытаются захватить Луганскую область. За это время, благодаря артиллерии, они продвинулись на 30 км.

Глава ОВА отметил, что на оккупированных территориях в глубоком тылу оккупанты продолжают слышать "хлопки", а складов с боекомплектами с каждым днем становится все меньше.

Гайдай также отмечает, что россияне будут развивать наступление на Бахмут и Славянск.

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Ситуация в Лисичанске

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 2 июня предупреждал об очень сложной ситуации в Лисичанске. Тогда, по его словам, оккупанты РФ были на южных окраинах города и еще не попали в центр Лисичанска.

В воскресенье утром, 3 июля, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что российские оккупационные войска продолжают двигаться и закрепляться в Лисичанске. Административные здания города полностью разрушены.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город.

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