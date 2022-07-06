Оккупанты нарвались на ответку под Славянском: ВСУ отразили штурм, у врага потери

Оккупанты наступали на направлении Довгенькое - Мазановка, украинские защитники дали отпор.
На Славянском направлении оккупанты РФ пытаются улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск.
Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.
Отмечается, что захватчики обстреливали из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Большой Камышевахи.
"Оккупанты наступали на направлении Довгенькое - Мазановка. Получили отпор украинских воинов и с потерями отошли", - добавили в Генштабе ВСУ.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о потерях армии российских оккупантов в войне с Украиной.
По его словам, потери РФ в войне с Украиной составляют до 115 тысяч убитыми и ранеными.
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