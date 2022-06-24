Залужный назвал условие для стабилизации ситуации на Луганском направлении

Залужный назвал условие успеха на Луганском направлении / Фото facebook.com/vzaluznyj

Установление огневого паритета с врагом даст возможность стабилизировать ситуацию на Луганском направлении, говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Украинский чиновник сегодня провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Они обсудили оперативную ситуацию и ход поставки международной технической помощи защитникам Украины.

"Я заострил внимание на необходимости установки огневого паритета с противником, что даст возможность стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении", - отметил Залужный.

Также он поблагодарил Милли за глубокое понимание ситуации в Украине и ведущую роль в оказании военной помощи.

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Напомним, ранее военный корреспондент Юрий Бутусов сообщил в Facebook о том, что украинские военные ночью 24 июня покинули часть промзоны и вышли из Северодонецка.

"Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь. Уходить горько, но это решение давно уже назрело", - пояснил он.

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