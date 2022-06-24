У Зеленского назвали главную причину отвода войск из-под Лисичанска

Вооруженные силы Украины отступили из Золотого и Горского почти без потерь, подчеркнул Алексей Арестович.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации вокруг боев с российскими оккупантами в районе Северодонецка и Лисичанска Луганской области.
Как подчеркнул он в эфире Youtube-канала российского правозащитника Марка Фейгина, Вооруженные силы Украины отступили из Золотого и Горского (Луганская область) почти без потерь.
Советник главы ОП обратил внимание на то, что под Лисичанском российские войска развили оперативно-тактический успех.
"Но наше командование успело вывести из намечавшегося тактического окружения в районе Горского и Золотого всех солдат. Вышли организованно, практически без потерь, и занимают новые позиции в нужных местах", - отметил он.
Арестович добавил, что информация российской стороны о якобы окружении двух тысяч бойцов ВСУ является психологической операцией.
Читайте такжеУгроза окружения ВСУ: в Минобороны рассказали о наступлении РФ под Лисичанском
Напомним, ранее военный корреспондент Юрий Бутусов сообщил в Facebook о том, что украинские военные ночью 24 июня покинули часть промзоны и вышли из Северодонецка.
"Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь. Уходить горько, но это решение давно уже назрело", - пояснил он.
Смотрите онлайн новости Донбасса
Читайте еще:
- Защитникам Украины дали приказ отойти от Северодонецка – Гайдай
- Украинская армия вышла из Северодонецка - журналист Бутусов
- В Северодонецке 17-летний подросток возил еду по подвалам под обстрелами