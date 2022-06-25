Арестович оценил шансы РФ захватить всю Донецкую и Луганскую области

Арестович оценил шансы РФ захватить всю Донецкую область / Фото УНИАН

Российские оккупанты теоретически могут выйти на границы Луганской области, но сил для взятия Донеччины у российской армии нет.Такое мнение озвучил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

"Луганская — это я еще понимаю, но чтобы взять Донецкую область, нужно взять четыре таких крупных города, как Лисичанск и Северодонецк. А где же взять группировки?.. Для этого нужна группировка вдвое большая, чем та, которая штурмовала Лисичанск и Северодонецк, и всю ее там и оставить... У них нет таких возможностей", – сказал он.

Арестович отметил, что теоретически предполагает, что оккупанты могут выйти на границы Луганской области, но дальше они не продвинутся.

"Но дальше-то что? Все, приехали... Дураков, желающих этим заниматься, все меньше и меньше. Они не выдерживают нормы комплектования своих частей. Пополняшки как-то не очень пополняются", — резюмировал он.

Напомним, в Генштабе ВСУ 24 июня сообщили, что украинские защитники остановили наступление вражеской пехоты на Бахмутском направлении: оккупанты пытались двигаться в направлении Владимировка – Покровское, однако после огневого поражения со стороны войск ВСУ отошли.

Как сообщал Главред, ранее военный корреспондент Юрий Бутусов сообщил в Facebook о том, что украинские военные ночью 24 июня покинули часть промзоны и вышли из Северодонецка.

Позже глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко рассказал, что в городе еще остается много подразделений ВСУ, отвод украинских защитников из Северодонецка продлится несколько дней.

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