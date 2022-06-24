"ВСУ еще в городе": в Северодонецке раскрыли детали отвода украинских защитников

Стали известны детали отвода ВСУ из Северодонецка / Фото t.me/luhanskaVTSA

Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко рассказал о ситуации с отводом подразделений Вооруженных сил Украины на новые позиции.

В городе еще остаются много подразделений ВСУ, отвод украинских защитников из Северодонецка продлится несколько дней, рассказал он в комментарии CNN.

По словам главы Северодонецкой РВА, отвод сил ВСУ начался вчера.

"На данный момент украинские военные всё ещё остаются в Северодонецке. Сейчас их отводят из города. Это началось вчера, и займёт несколько дней, поскольку там находится множество подразделений", - сказал он.

Он также рассказал о ситуации с мирными жителями, которые остаются в городе. По его словам, на территории завода "Азот" сейчас укрываются 568 мирных жителей.

"Они смогут выйти, как только прекратится обстрел, но уже на оккупированную территорию", - добавил Власенко.

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Напомним, ранее военный корреспондент Юрий Бутусов сообщил в Facebook о том, что украинские военные ночью 24 июня покинули часть промзоны и вышли из Северодонецка.

"Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь. Уходить горько, но это решение давно уже назрело", - пояснил он.

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