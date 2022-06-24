России некого бросать на "освобождение" Донецкой области - Арестович

У россиян нет сил для захвата Донецкой области / Коллаж фото УНИАН

Под Изюмом на Харьковщине войска страны-агрессора понесли большие потери, поэтому у них недостаточно личного состава для захвата Донецкой области, заявил советникпредседателя Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live"

Он отметил, что под Изюмом украинские военные попали в полевой пункт управления одной из российских дивизий, которого теперь не существует.

Арестович добавил, что российские войска несут многочисленные потери на этом направлении.

"Там тяжело наступать российским войскам, потери, потери, потери. Очень сильно там болезненно. Физически некого бросать на "освобождение" Донецкой области", - сказал он.

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Война России против Украины на Донбассе

В разведке Британии 22 июня заявили, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Оккупационная армия РФ пытается охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. Как полагают британские специалисты, россияне собираются бросить в бой большое количество дополнительных резервов.

В Генштабе ВСУ сообщали, что войска России пытаются продвинуться в направлении Бахмута Донецкой области и установить контроль над Северодонецком в Луганской области.

В американском Институте изучения войны предполагают, что войска РФ в ближайшие дни могут захватить Лисичанск. Как полагают аналитики, ВСУ на востоке страны сократили воздушные операции из-за работы ПВО оккупантов. Впрочем, Воздушные силы украинской армии успешно бьют по позициям оккупантов на Херсонщине.

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